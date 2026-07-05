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Giriş Tarihi: 5.07.2026 13:24

THKP/C’nin gençlik yapılanmasına operasyon: T24 ve Oda TV editörleri gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, THKP/C Dev-Yol Devrimci Hareket Terör Örgütü’nün gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında T24 Dış Haberler Editörü Buse Söğütlü ile Oda TV Editörü Ceren Erdoğdu’nun da bulunduğu öğrenildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
THKP/C’nin gençlik yapılanmasına operasyon: T24 ve Oda TV editörleri gözaltında
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, THKP/C Dev-Yol Devrimci Hareket Terör Örgütü'nün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Dernekleri'ne yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında iletişimin dinlenmesi tedbirleri uygulanan, HTS ve MASAK incelemeleri yapılan 50 şüphelinin yakalanması amacıyla sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

39 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'da 53, Aksaray'da 1, Kırklareli'nde 1, Kocaeli'nde 3, Ankara'da 2, Niğde'de 1, Ağrı'da 1 ve İzmir'de 1 olmak üzere toplam 63 adrese düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

T24 VE ODA TV EDİTÖRLERİ DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında T24 Dış Haberler Editörü Buse Söğütlü ile Oda TV Editörü Ceren Erdoğdu'nun da yer aldığı öğrenildi.

SİLAH, MÜHİMMAT VE DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca, tabancaya ait 8 fişek, 11 adet .45 kalibre fişek ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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THKP/C’nin gençlik yapılanmasına operasyon: T24 ve Oda TV editörleri gözaltında
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