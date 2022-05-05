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Giriş Tarihi: 5.5.2022 11:19 Son Güncelleme: 5.5.2022 11:31

Thodex davası başladı! Firari CEO Faruk Fatih Özer'in kardeşleri hakim karşısında

ARZU KAYA ARZU KAYA
Thodex davası başladı! Firari CEO Faruk Fatih Özer’in kardeşleri hakim karşısında

356 milyon liralık vurgunla Türkiye’nin en büyük dolandırıcılığına imza atarak ardında binlerce mağdur bırakan kripto para borsası Thodex davası sanıkları hakim karşısına çıktı. 21 sanıklı dava firari CEO Faruk Fatih Özer’in yokluğunda başladı.

Ardında binlerce mağdurun kaldığı ve aylardır hakim karşısına çıkıp adalet karşısında hesap vermesi beklenen Thodex kripto para vurguncularının yargılanmasına başlandı.



ÖZER KARDEŞLER DURUŞMADA

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, kırmızı bültenle aranan firari bir numaralı sanık Faruk Fatih Özer'in yokluğunda başladı. Kurucu ve yöneticinin olmadığı ancak örgütün kritik isimlerinin yer aldığı 21 sanıklı davada 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası istenen ve Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven ve Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanığın yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar da duruşma salonunda yerini aldı.


(Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer)

Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemi ile duruşmaya Ankara'dan katıldı.

YAKALAMA KARARI İNFAZ EDİLEMEDİ

Davada dosyanın kapsamlı olması nedeniyle mağdurlar yer almadığı duruşmada 2 bin 27 mağdurun önümüzdeki celselerde mağduriyetlerini dile getirmesi beklenirken bazı müşteki avukatları duruşma salonuna hazır bulundu. "Örgüt kurma ve yönetme" , "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yargılanan sanıkların ifadesinin alınmasıyla başlanacak duruşmada Faruk Fatih Özer hakkındaki kırmızı bültenle yakalama kararının infaz edilemediği kaydedildi. Duruşma sanıkların kimlik tespiti ile devam ediyor.

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Thodex davası başladı! Firari CEO Faruk Fatih Özer'in kardeşleri hakim karşısında
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