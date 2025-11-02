Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıkladı: Çarşaf ve banyo havlusu detayı...

CTE'DEN AÇIKLAMA

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), bazı basın organlarında yer alan haberlerin ardından Faruk Fatih Özer'in ölümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Özer'in 1 Kasım 2025 sabahı saat 08.01'de yapılan sayım sırasında odasında görülmemesi üzerine yapılan kontrollerde, kendisini çarşaf ve banyo havlusunu birbirine bağlayarak astığının belirlendiği ifade edildi.

Olayın ardından kurum personelinin derhal müdahale ettiği, çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özer'in hayatını kaybettiğinin tespit edildiği belirtildi. CTE, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldığını, ayrıca Genel Müdürlük tarafından konuyla ilgili bir kontrolör görevlendirildiğini duyurdu.