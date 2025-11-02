Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıkladı: Çarşaf ve banyo havlusu detayı...

Thodex isimli kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirildi. Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Özer, dün sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tek kişilik hücresindeki banyoda asılı bulundu.
CEZAEVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Görevlilerin yaptığı kontrolde Faruk Fatih Özer'in öldüğü belirlendi. İntihar ettiği üzerinde durulan Özer'in cansız bedeni, cezaevi savcısının yaptığı incelemenin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ndeki morg kısmında bulunan Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Otopsi işlemlerinin tamamlanması sonrası yakınları tarafından teslim alınan Faruk Fatih Özer'in cenazesi, Kocaeli'nin Darıca ilçesine getirildi. Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Murat Balcı Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Faruk Fatih Özer, Nene Hatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.
CTE'DEN AÇIKLAMA
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), bazı basın organlarında yer alan haberlerin ardından Faruk Fatih Özer'in ölümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Özer'in 1 Kasım 2025 sabahı saat 08.01'de yapılan sayım sırasında odasında görülmemesi üzerine yapılan kontrollerde, kendisini çarşaf ve banyo havlusunu birbirine bağlayarak astığının belirlendiği ifade edildi.
Olayın ardından kurum personelinin derhal müdahale ettiği, çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özer'in hayatını kaybettiğinin tespit edildiği belirtildi. CTE, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldığını, ayrıca Genel Müdürlük tarafından konuyla ilgili bir kontrolör görevlendirildiğini duyurdu.
Açıklamada ayrıca, "Bazı basın ve sosyal medya kaynaklarında yer alan, olayın ip kullanılarak gerçekleştiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Gerek intihar eyleminde kullanılan materyale gerekse olayın oluş biçimine ilişkin gerçeğe dayanmayan haber ve yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz." denildi.