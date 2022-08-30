Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer yakalandı

Türkiye yeni bir Çiftlik Bank vakasıyla karşı karşıya kaldı. Türkiye'nin en büyük üçüncü kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, siteyi kapatıp yurt dışına çıktı.
ARNAVUTLUĞA KAÇTI
Şirketin Kadıköy'deki merkezine giden vatandaşlar, Faruk Fatih Özer'den haber alamadı. Çok geçmeden Özer'in 20 Nisan 2021 akşamı yurt dışına çıktığı tespit edildi. Özer, İstanbul Havalimanı'nda Air Albania'dan aldığı tek yönlü uçak biletiyle Arnavutluk'ın başkenti Tiran'a uçtuğu ortaya çıkmıştı.
ÖZEL EKİP ÇALIŞMA YAPTI
Firari Faruk Fatih Özer hakkında INTERPOL kırmızı bülten çıkarılı. Emniyet Genel Müdürlüğünün oluşturduğu özel ekip destek için Arnavutluk ve Kosova'ya gitti. Ancak 20 günlük çalışmadan sonuç alınaması sonucu Özer izini kaybettirdi.
356 MİLYON LİRA VURGUN
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), şirketin tüm hesaplarına bloke koydu. MASAK tarafından hazırlanan raporda, vurgunun miktarı 356 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
BEKLENEN HABER GELDİ
Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta Vlora'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğin iletti. Emniyet Genel Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı.