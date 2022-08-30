Thodex’ın firari CEO’su yakalandı

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atıp 365 milyon lira ile kayıplara karışırken ardında binlerce mağdur bırakan kripto para borsası Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalandı. Özer'in İstanbul Kadıköy'de kurduğu Thodex.com adlı internet sitesi üzerinden hesap açan mağdurların hesapları geçen yıl bloke edilmiş, uzun süre hesaplarına giremeyen kullanıcıların para çekme talepleri de yerine getirilmemişti. "Sistemde bakım çalışması var" denilerek müşterileri oyalayan şirketin CEO'su Özer bir süre sonra sırra kadem basmıştı. 20 Nisan 2021'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtığı belirlenen Özer'in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlanmıştı. İddianamede 21 şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan ayrı ayrı 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün oluşturduğu özel ekip, destek için Arnavutluk ve Kosova'ya gitti. Ancak 20 günlük çalışmadan sonuç alınamadı.Özer'in kaçış macerası dün son buldu. Interpol tarafından Kırmızı Bülten'le aranan Özer "Brain" adı verilen operasyonla yakalandı. Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Özer'in Vlora şehrinde yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlarla teyit edildiğini iletti.Arnavutluk polisi tarafından yapılan açıklamada, Tiran ikametli 36 yaşındaki B.Ş. ve Dıraç ikametli 37 yaşındaki E.H.'nin de Özer ile ilişkileri tespit ediliği için gözaltına alındığı bildirildi. Tutuklanan Özer için Arnavutluk mahkemesinin vereceği karara göre iade işlemleri başlatılacak. Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı'nın oluşturacağı özel ekip, kendisini Türkiye'ye getirmek için yola çıkacak.