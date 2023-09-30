Thomas Brodie-Sangster Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Thomas Brodie Sangster Dizileri ve Filmleri Listesi

Thomas Brodie-Sangster, bir müzisyendir ve birkaç filmde şarkı da söylemiştir ve ayrıca, kendi müzik grubunu kurmuştur. Thomas Brodie-Sangster filmleri ve TV dizileri sayesinde kazandığı ödüller arasında bir tane Teen Choice Ödülü, bir tane Screen Actors Guild Ödülü ve bir tane Critics' Choice Television Ödülü yer almaktadır. En beğenilen Thomas Brodie Sangster dizileri ve filmleri listesi içinde en önemlileri "Game of Thrones" dizisi ve "The Maze Runner" filmi olsa gerek.

Thomas Brodie-Sangster Filmleri ve TV Dizileri

En İyi Filmleri:

Love Actually (2003): Londra'da yaşayan bir grup insanın, Noel'de yaşadıkları aşk hikayelerini anlatan bir romantik komedi filmi.

Londra'da yaşayan bir grup insanın, Noel'de yaşadıkları aşk hikayelerini anlatan bir romantik komedi filmi. The Maze Runner (2014): Bir grup gencin, labirentte mahsur kalmasını ve labirentten kurtulmak için mücadelelerini anlatan bir bilim kurgu filmi.

Bir grup gencin, labirentte mahsur kalmasını ve labirentten kurtulmak için mücadelelerini anlatan bir bilim kurgu filmi. Wolf Hall (2015): Thomas Cromwell adında bir politikacının, İngiltere Kralı VIII. Henry'nin hizmetinde yükselişini anlatan bir tarihi drama filmi.

Thomas Cromwell adında bir politikacının, İngiltere Kralı VIII. Henry'nin hizmetinde yükselişini anlatan bir tarihi drama filmi. Pistol (2022): Sex Pistols adlı punk rock grubunun, 1970'lerde yükselişini anlatan bir biyografik film.

Diğer Filmleri:

About a Boy (2002): Will Freeman adında bir adamın, 12 yaşındaki Marcus adında bir çocukla arkadaş olmasını anlatan bir komedi filmi.

Will Freeman adında bir adamın, 12 yaşındaki Marcus adında bir çocukla arkadaş olmasını anlatan bir komedi filmi. Nanny McPhee (2005): Nanny McPhee adında sihirli bir dadı, beş yaramaz çocuğun davranışlarını düzeltmek için görevlendiriliyor.

Nanny McPhee adında sihirli bir dadı, beş yaramaz çocuğun davranışlarını düzeltmek için görevlendiriliyor. The Boy in the Striped Pajamas (2008): Bruno adında bir çocuğun, II. Dünya Savaşı sırasında bir toplama kampında yaşayan bir Yahudi çocukla arkadaş olmasını anlatan bir dram filmi.

Bruno adında bir çocuğun, II. Dünya Savaşı sırasında bir toplama kampında yaşayan bir Yahudi çocukla arkadaş olmasını anlatan bir dram filmi. Bright Star (2009): John Keats adında bir şairin, Fanny Brawne adında bir kadına olan aşkını anlatan bir biyografik film.

John Keats adında bir şairin, Fanny Brawne adında bir kadına olan aşkını anlatan bir biyografik film. The Last Days on Mars (2013): Mars'ta bir görevde bulunan bir grup astronotun, Mars'ta mahsur kalmasını anlatan bir bilim kurgu filmi.

Mars'ta bir görevde bulunan bir grup astronotun, Mars'ta mahsur kalmasını anlatan bir bilim kurgu filmi. The Riot Club (2014): Oxford Üniversitesi'nde okuyan bir grup zengin öğrencinin, bir parti sırasında çıkan bir kavganın ardından yaşadıklarını anlatan bir dram filmi.

Oxford Üniversitesi'nde okuyan bir grup zengin öğrencinin, bir parti sırasında çıkan bir kavganın ardından yaşadıklarını anlatan bir dram filmi. Godless (2017): 1880'lerin New Mexico'sunda, bir grup kanun kaçağı ve bir grup silahşörün mücadelesini anlatan bir western dizisi.

1880'lerin New Mexico'sunda, bir grup kanun kaçağı ve bir grup silahşörün mücadelesini anlatan bir western dizisi. The Queen's Gambit (2019): Beth Harmon adında bir genç kızın, satrançta dünya şampiyonu olma yolculuğunu anlatan bir mini dizi.

Beth Harmon adında bir genç kızın, satrançta dünya şampiyonu olma yolculuğunu anlatan bir mini dizi. The Electrical Life of Louis Wain (2021): Louis Wain adında bir sanatçının, kedi resimleriyle ünlenmesini ve zihinsel sağlığının bozulmasını anlatan bir biyografik film.

Louis Wain adında bir sanatçının, kedi resimleriyle ünlenmesini ve zihinsel sağlığının bozulmasını anlatan bir biyografik film. The Sandman (2022): Neil Gaiman'ın aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan bir fantastik dizi.

En Beğenilen Thomas Brodie Sangster Dizileri ve Filmleri Listesi

En İyi Dizileri:

Game of Thrones (2011-2019): Westeros adlı kurgusal bir dünyada, yedi krallığın tahtı için mücadele eden farklı ailelerin hikayesini anlatan bir fantastik dizi.

Westeros adlı kurgusal bir dünyada, yedi krallığın tahtı için mücadele eden farklı ailelerin hikayesini anlatan bir fantastik dizi. Godless (2017): 1880'lerin New Mexico'sunda, bir grup kanun kaçağı ve bir grup silahşörün mücadelesini anlatan bir western dizisi.

1880'lerin New Mexico'sunda, bir grup kanun kaçağı ve bir grup silahşörün mücadelesini anlatan bir western dizisi. The Queen's Gambit (2019): Beth Harmon adında bir genç kızın, satrançta dünya şampiyonu olma yolculuğunu anlatan bir mini dizi.

Diğer Dizileri: