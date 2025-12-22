EUROLEAGUE’DE 18.HAFTA MAÇI! Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'de 18. hafta heyecanı Fenerbahçe Beko ile Barcelona arasında oynanacak kritik mücadeleyle sürecek. Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda taraftarı önünde İspanyol temsilcisini ağırlayacak. Ligde geride kalan bölümde 10 galibiyet ve 6 yenilgiyle yoluna devam eden Fenerbahçe Beko'nun bir maçı eksik bulunurken, Barcelona ise 17 karşılaşmada 12 galibiyet alarak üst sıralarda yer aldı. Karşılaşma öncesinde basketbolseverler, Fenerbahçe Beko–Barcelona maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağına odaklandı. İşte merak edilen detaylar...