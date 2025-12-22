EUROLEAGUE’DE 18.HAFTA MAÇI! Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'de 18. hafta heyecanı Fenerbahçe Beko ile Barcelona arasında oynanacak kritik mücadeleyle sürecek. Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda taraftarı önünde İspanyol temsilcisini ağırlayacak. Ligde geride kalan bölümde 10 galibiyet ve 6 yenilgiyle yoluna devam eden Fenerbahçe Beko'nun bir maçı eksik bulunurken, Barcelona ise 17 karşılaşmada 12 galibiyet alarak üst sıralarda yer aldı. Karşılaşma öncesinde basketbolseverler, Fenerbahçe Beko–Barcelona maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağına odaklandı. İşte merak edilen detaylar...
FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Beko ile Barcelona arasında oynanacak EuroLeague 18. hafta karşılaşmasının detayları netleşti. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun sahasında ağırlayacağı Barcelona mücadelesi, 23 Aralık Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Basketbolseverler bu önemli karşılaşmayı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.
BARCELONA ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR
Barcelona, Avrupa Ligi'nde oynadığı 17 karşılaşmada 12 galibiyet elde ederken 5 kez yenilgi yaşadı. Katalan ekibi, bu performansıyla averaj farkıyla ikinci sırada yer alarak zirve yarışındaki iddiasını koruyor.
Fenerbahçe Beko ise son maçında İtalya'da önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertliler, EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 87-72'lik skorla geçmeyi başardı.
Geçtiğimiz sezon ligde oynanan iki karşılaşmada ise Fenerbahçe, Barcelona karşısında istediği sonuçları alamamıştı. Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 90-63, İstanbul'daki mücadelede ise 83-75'lik skorlarla sahadan mağlup ayrılmıştı.