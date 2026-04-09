Haberler Yaşam Haberleri THY mart ayında 7,2 milyon yolcu taşıdı!
Giriş Tarihi: 9.04.2026 23:26

Dünyanın en iyi havayollarından olarak gösterilen Türk Hava Yolları (THY), Mart ayında 7,2 milyon yolcuya hizmet verdiğini, filodaki uçak sayısının 528'e, uçtuğu nokta sayısının ise 358’e yükseldiğini duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) THY'nin 2026 yılı mart ayı trafik sonuçlarını yayımladı. Buna göre havayolu şirketi söz konusu ayda iç hatta 2,5 milyon dış hatta 4,7 milyon olmak üzere toplam 7,2 milyon yolcuya hizmet verdi. Yolcu doluluk oranı ise yüzde 83,6 oldu. 2026 yılı Ocak-Mart ayı dönemini kapsayan 3 aylık verilere göre ise THY; iç hatlarda 7,1 milyon, dış hatlarda 14,2 milyon olmak üzere toplam 21,3 milyon yolcuya hizmet verdiğini belirtti. Şirketin filodaki uçak sayısı 528'e yükselirken, uçulan nokta sayısı 358 oldu.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
