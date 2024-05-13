THY Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası - Türk Hava Yolları Müşteri Temsilcisine Nasıl Bağlanılır?

THY müşteri hizmetlerine ulaşmanın en yaygın yollarından biri telefon ile iletişimdir. THY müşteri hizmetleri telefon numarası bu yüzden bilinmesi gerekir. Türk Hava Yolları müşteri temsilcisine nasıl bağlanılır gibi sorular ise numaraya ulaştıktan sonra direkt nasıl bağlandığı hakkında bilgi almak için sorulmuş olabilir. Temsilciye direkt bağlanma vaktinizden tasarruf etmenizi sağlar. Direkt bağlantı sağlanabilsin ve erişim kolay olsun diye de çağrı merkezi kurulmuştur.

THY Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Türkiye'den:

0850 333 08 49: 7/24 hizmet veren Türkçe ve İngilizce dillerinde müşteri hizmetleri hattı.

444 0 849: Mobil hatlardan arayabileceğiniz müşteri hizmetleri hattı.

Yurt dışından:

+90 212 444 0 849

Türk Hava Yolları Müşteri Temsilcisine Nasıl Bağlanılır?

Telefon:

444 0 849: THY Müşteri Hizmetlerine bağlanmak için en yaygın kullanılan yöntemdir. Bu numarayı arayarak, Türkçe ve İngilizce dillerinde hizmet alabilirsiniz.

Hızlı Bağlanma: Türk Hava Yolları çağrı merkezini arayarak doğrudan müşteri temsilcisi ile görüşme sağlamak için sırasıyla: ''2 – 1 – 1'' tuşlamalarını yapmanız gerekir.

Mobil Uygulama:

THY Mobil uygulamasını indirin ve açın.

"Müşteri Hizmetleri" menüsüne gidin.

"Hemen Bağlan" seçeneğini kullanarak müşteri temsilcisine bağlanabilirsiniz.

İnternet Sitesi: