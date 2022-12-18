THY personel alımı yapıyor! 2023 THY kabin memuru ve pilot alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler ve ne zaman alınacak?

THY kabin memuru alımı için heyecan dorukta! Türk Hava Yolları personel alımı yapacağını duyurduktan sonra bir süre sonra havacılık sektöründe iş arayan binlerce kişi 2023 THY kabin memuru ve pilot alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler ve kabin memuru alımı ne zaman yapılacak diye araştırmaya başladı. THY'nin 2023 yılı içinde personel sayısını arttırarak 3800 personel alımı yapacağını bildirmesi üzerine alıma ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte THY personel alımı hakkında merak edilenlerin yanıtı!
THY KABİN MEMURU VE PİLOT ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
THY 2 bin 600 kabin memuru ve bin 200 pilot alımı başvuru tarihi henüz paylaşılmadı. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. Duyuru ile birlikte başvuru şartları da belli olacak.
THY PİLOT, KABİN MEMURU VE HOSTES ALIMI NE ZAMAN?
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin 2023 yılında personel alımı yapacağını bildirerek, şunları kaydetti:
"2003'te bizim kabin memuru sayımız 1.579'du. 2022'ye geldiğimizde 8 kat büyüyerek 12 bin 841 kabin memurumuz var halihazırda çalışan. Önemli bir rakam vereyim, biz 2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru alacağız. 2003'te 651 pilotumuz varken bu yaklaşık 9 kat büyüyerek 5 bin 793'e erişti. 1. 200 yeni pilot arkadaşımızı da bünyemize katacağız. Yani neredeyse 2003'teki Türk Hava Yolları ölçeğinde büyüyoruz."
KABİN MEMURU OLMA ŞARTLARI NELER?
Bu sene içinde yapılan alımlarda Kabin memuru olmak için gerekli şartlar aşağıdaki gibiydi. Önümüzdeki süreçte başvuru şartlarında değişiklik olabililir.
•T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)
•Başvuru sırasında belirtilecek yaş aralığında olmak
•En az lise mezunu olmak
•İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)
•Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak
•Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)
THY KABİN MEMURU OLMAK İÇİN ARANAN GENEL FİZİKSEL ŞARTLAR
•Kadınlar için 160-180 cm arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak
•Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak
THY PİLOT ALIMI ŞARTLARI
•T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak
•01.01.1962 tarihinden sonra doğmuş olmak
•En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)
•Uçuş kusuru veya uçuş disiplinsizliği nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak
•Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
•Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak
•Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek
•Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak
•Daha önce THY A.O. ve THY A.O.'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak
SAĞLIK KOŞULLARI
•Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.
•Türk Hava Yolları işyeri hekimleri "İşe Giriş Muayenesi" sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) Türk Hava Yolları iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.
THY İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, Türk Hava Yolları resmî sitesi kariyer.thy.com üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Uygun koşulları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecek.