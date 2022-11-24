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Giriş Tarihi: 24.11.2022 17:59

THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, liseden öğretmenleriyle buluştu

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, mezun olduğu lisenin emekli öğretmenleriyle bir araya geldi.

AA
THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, liseden öğretmenleriyle buluştu

THY Genel Müdürlük binasındaki etkinliğe, İstanbul Bahçelievler Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin yanı sıra aynı liseden mezun olan Ahmet Bolat'ın emekli öğretmenleri Ali Soyçekiç, Nazire Toka ve Adnan Kopuz katıldı.

Liseden öğretmenleriyle sohbet eden Bolat, kendisini yetiştiren eğitim emekçilerine teşekkür etti.

Bolat, "Öncelikle şehit olan öğretmenlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Sizinle yaklaşık yarım asır sonra yeniden bir araya gelmek benim için tarifi zor bir duygu. Bugün hayallerimi gerçekleştirmemde ve milli hava yolumuzda aldığım görevde sizlerin emeği ve katkısı benim için unutulmaz. Sizlere minnet duyuyorum. Bugün mezun olduğum sıralarda oturan siz değerli öğrencilerimize de başarılar diliyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, liseden öğretmenleriyle buluştu
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