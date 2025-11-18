Haberler Yaşam Haberleri THY’den 1000 TL’den başlayan uygun uçak bileti fırsatı! İşte kampanya kapsamında geçerli güzergahlar ve satış tarihleri
Giriş Tarihi: 18.11.2025 00:05

Türk Hava Yolları (THY), kış ve bahar aylarını kapsayan yurt içi uçak bileti kampanyasını duyurdu. Erken rezervasyon fırsatı kapsamında, biletler tek yönde 1.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kampanyanın sadece 2 gün geçerli olması nedeniyle, gözler hem seyahat tarihlerine hem de biletleme dönemi aralığına çevrildi. Peki, bu avantajlı fiyatlarla hangi tarihlerde, hangi rotalara uçuş yapılabilir? İşte THY ucuz bilet kampanyasında detaylar:

Türk Hava Yolları, yurt içi seyahat planı yapan yolcular için büyük bir kampanya başlattı. Belirlenen tarihlerde tek yön uçuşlarda 1.000 TL'den başlayan fiyatlarla biletleme imkanı sunan bu kampanya, özellikle sömestr tatili sonrası ve bahar aylarında seyahat etmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. İşte, THY ucuz uçuş fırsatlarında seyahat tarihleri:

THY UCUZ BİLET KAMPANYASINI BAŞLATTI: 1000 LİRADAN BAŞLAYAN FIRSATLAR

THY'nin yurt içi uçuşlar için başlattığı 1.000 TL'den başlayan erken rezervasyon kampanyasının kuralları ve koşulları, yolcuların fırsattan yararlanabilmesi için büyük önem taşıyor:

1. Biletleme ve Satış Tarihleri (Sadece 2 Gün)

Kampanya kapsamında avantajlı fiyatlardan bilet alabilmek için işlem tarihleri şu şekildedir:

Kampanya Başlangıcı: 17 Kasım 2025

Kampanya Bitişi: 18 Kasım 2025

SEYAHAT EDİLECEK TARİHLER

Kampanyadan yararlanılarak satın alınan biletlerle seyahat edilebilecek dönem aralığı:

Seyahat Başlangıcı: 03 Şubat 2026

Seyahat Bitişi: 19 Mart 2026

THY kampanya seyahat rotalarında Antalya, İzmir, İstanbul, Nevşehir, Trabzon, Kayseri, Samsun, Muğla, Gaziantep, Erzurum gibi pek çok rota bulunuyor. Kampanya detaylarına https://www.turkishairlines.com/tr-tr/ucus-firsatlari-yurtici-ucak-bileti-kampanyasi?utm_source=ins&utm_medium=countdown&utm_content=kampanya&utm_campaign=cd-2025-11-yurtici-erken-rezervasyon-tr linkinden ulaşabilirsiniz.

