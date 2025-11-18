THY’den 1000 TL’den başlayan uygun uçak bileti fırsatı! İşte kampanya kapsamında geçerli güzergahlar ve satış tarihleri

Türk Hava Yolları, yurt içi seyahat planı yapan yolcular için büyük bir kampanya başlattı. Belirlenen tarihlerde tek yön uçuşlarda 1.000 TL'den başlayan fiyatlarla biletleme imkanı sunan bu kampanya, özellikle sömestr tatili sonrası ve bahar aylarında seyahat etmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. İşte, THY ucuz uçuş fırsatlarında seyahat tarihleri: