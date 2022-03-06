THY’den çocuklu ailelere özel chek-in alanı

Bilet ve bagaj işlemleri yapıldığı sırada çocukların sıkılmadan keyifle vakit geçirebilecekleri bulut motifleri, çocuk resimleri ve sek sek temalı zemin uygulamalarının yerleştirildiği alanda, çocuk yolcuların emniyeti de düşünülerek bazı alanlar kauçuk ile kaplandı.

Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri çalışanları tarafından karşılanan aileler, İstanbul Havalimanı gidiş terminalindeki D kontuarında yer alan ve dört ayrı bölümden oluşan alanda çocukları ile birlikte işlemlerini daha kısa sürede yaptırabilecekler.

Çocukları ile birlikte 'Aile Chek-in ' kontuar hizmetini deneyimleyen Mehmet Fatih ve Yağmur Korkmaz çifti "Daha önce diğer sıraya giriyorduk. Çocuklu ailelere pozitif bir ayrımcılık olmuş. Sıramız hemen geldi. Normal yerde 10 dakika bekliyorduk. Şimdi işlemlerimizi hemen yaptık. Çocuklar içinde iyi olmuş. Beklerken sıkılıyorlardı. Şimdi oynayarak bekliyorlar. Çok büyük kolaylık olmuş" dedi.

Kızı ile birlikte seyahat eden Tuğçe Çağla Akpınar ise; "Ben THY'yi çok beğeniyorum. Benim kızım genellikle çok yaramazlık yapardı. Şimdi sıkılmadan oynadı. Uygulama çok güzel olmuş" şeklinde konuştu.