Haberler Yaşam Haberleri THY'den yeni indirimli bilet kampanyası! Gidiş-dönüş her şey dahil 159 dolar... Son tarih belli oldu
Giriş Tarihi: 28.01.2026 11:07 Son Güncelleme: 28.01.2026 11:14

THY'den yeni indirimli bilet kampanyası! Gidiş-dönüş her şey dahil 159 dolar... Son tarih belli oldu

Türk Hava Yolları (THY) yeni indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Orta ve Kuzey Avrupa'da 153 noktaya gidiş-dönüş yapılacak seferler, 159 dolardan başlayacak. İstanbul'dan düzenlenecek uçuşlarda uygulanacak indirimli bilet kampanyası için son tarih belli oldu.

AA Yaşam
THY’den yeni indirimli bilet kampanyası! Gidiş-dönüş her şey dahil 159 dolar... Son tarih belli oldu
  • ABONE OL

Türk Hava Yolları (THY), Orta ve Kuzey Avrupa hatlarında geçerli olmak üzere, gidiş-dönüş her şey dahil 159 dolardan başlayan fiyatlarla yeni bir kampanya başlattı.

ORTA VE KUZEY AVRUPA'DA 153 NOKTAYA UÇULACAK

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı çıkışlı kampanya kapsamında İsviçre, İngiltere, Almanya, Lüksemburg, İrlanda, Finlandiya, Belçika, Avusturya, Hollanda, İsveç, Danimarka ve Norveç'teki 23 farklı noktaya indirimli biletler satışa sunuldu.

HERŞEY DAHİL 159 DOLARDAN BAŞLIYOR

Ekonomi sınıfında 159 dolardan başlayan kampanyalı fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılan bilet alımlarında geçerli olacak. Bilet satış ofisleri ve yetkili acentelerde ise fiyatların değişiklik gösterebileceği belirtildi.

SINIRLI SAYIDA KOLTUK İÇİN SON TARİH

Sınırlı sayıdaki koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların, biletlerini 3 Şubat'a kadar satın almaları gerekiyor. Kampanya kapsamında alınan biletlerle 28 Ocak–10 Haziran tarihleri arasında seyahat edilebilecek.

Kampanya kapsamı dışında kalan seyahat dönemleri ile detaylı bilgilere, turkishairlines.com internet sitesi, 444 0 849 numaralı çağrı merkezi ve THY satış ofisleri aracılığıyla ulaşılabiliyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
THY'den yeni indirimli bilet kampanyası! Gidiş-dönüş her şey dahil 159 dolar... Son tarih belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz