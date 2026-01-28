THY’den yeni indirimli bilet kampanyası! Gidiş-dönüş her şey dahil 159 dolar... Son tarih belli oldu

Türk Hava Yolları (THY), Orta ve Kuzey Avrupa hatlarında geçerli olmak üzere, gidiş-dönüş her şey dahil 159 dolardan başlayan fiyatlarla yeni bir kampanya başlattı.
ORTA VE KUZEY AVRUPA'DA 153 NOKTAYA UÇULACAK
THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı çıkışlı kampanya kapsamında İsviçre, İngiltere, Almanya, Lüksemburg, İrlanda, Finlandiya, Belçika, Avusturya, Hollanda, İsveç, Danimarka ve Norveç'teki 23 farklı noktaya indirimli biletler satışa sunuldu.
SINIRLI SAYIDA KOLTUK İÇİN SON TARİH
Sınırlı sayıdaki koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların, biletlerini 3 Şubat'a kadar satın almaları gerekiyor. Kampanya kapsamında alınan biletlerle 28 Ocak–10 Haziran tarihleri arasında seyahat edilebilecek.
Kampanya kapsamı dışında kalan seyahat dönemleri ile detaylı bilgilere, turkishairlines.com internet sitesi, 444 0 849 numaralı çağrı merkezi ve THY satış ofisleri aracılığıyla ulaşılabiliyor.