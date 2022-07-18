Haberler Yaşam Haberleri Tıbbi Sekreterlik taban puanları: 2022 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.7.2022 15:27 Son Güncelleme: 18.7.2022 15:27

Tıbbi Sekreterlik taban puanları: 2022 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Tıbbi Sekreterlik taban puanları, YKS sonuçlarını öğrenip tercih yapmaya hazırlanan adaylar tarafından merak ediliyor. 2 yıllık bölümler arasında yer alan bu bölüm TYT puanıyla alım yapıyor. Peki, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları belli oldu mu, hangi üniversitelerde var, kaç puan gerekiyor? İşte 2022 Tıbbi Sekreterlik taban puanları, bulunduğu üniversiteler, başarı sıralaması ve okulların kontenjanları…

Tıbbi Sekreterlik taban puanları: 2022 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması, üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte inceleme konusu oldu. Kariyer planlaması yapan ve bu bölümü hedefleyen adaylar, Tıbbi Sekreterlik taban puanları hakkında araştırma yapıyor. İşte 2022 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları, başarı sıralaması ve okulların kontenjanları!

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK TABAN PUANLARI 2022

Tıbbi Sekreterlik 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 3+0
3+0		 3
3		 295,35371
311,14037		 386.976
406.000
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 3+0
5+0		 3
5		 285,28042
302,78870		 454.623
457.000
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2
70+2		 72
72		 281,40402
298,79842		 483.815
483.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2
50+2		 52
52		 275,69579
296,74877		 530.094
497.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 274,10014
292,23097		 543.809
529.000


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2
65+2		 72
67		 273,34727
289,97923		 550.577
546.000
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2
70+2		 72
72		 271,88230
286,67632		 563.567
572.000
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu)		 TYT 2+0
2+0		 2
2		 271,00785
288,29112		 571.505
559.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2
70+2		 72
72		 270,50403
288,81540		 576.063
555.000
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 3+0
3+0		 3
3		 270,12769
280,46840		 579.534
623.000
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 269,88839
288,92752		 581.782
554.000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2
70+2		 72
72		 269,62866
286,56403		 584.142
573.000
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 9+0
10+0		 9
10		 269,59656
286,26379		 584.447
575.000
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 4+0
5+0		 4
5		 268,42383
282,99499		 595.408
601.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 268,17685
288,50259		 597.742
558.000
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 267,85637
285,58660		 600.721
580.000
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Antalya) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2
70+2		 72
72		 267,80474
285,94133		 601.205
578.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 4+0
4+0		 4
4		 267,44890
284,52759		 604.662
589.000
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 267,34846
291,28090		 605.696
536.000
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2
70+2		 72
72		 266,75899
284,55917		 611.329
589.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2
65+2		 67
67		 266,73898
284,92434		 611.503
586.000
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 4+0
3+0		 4
3		 265,58123
279,85635		 622.838
628.000
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 6+0
5+0		 6
5		 264,98406
291,49673		 628.774
535.000
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 4+0
4+0		 4
4		 264,90136
280,93192		 629.588
619.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Samsun) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 264,76446
285,71643		 630.947
579.000
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu)		 TYT 5+0
4+0		 5
4		 264,73853
276,52506		 631.176
657.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2
65+2		 67
67		 264,29669
284,61998		 635.558
588.000
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2
65+2		 67
67		 263,99883
285,30229		 638.471
583.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80+2
70+2		 82
72		 262,73856
282,97309		 651.312
602.000
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 262,66421
278,47385		 652.114
640.000
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2
50+2		 52
52		 262,28555
276,50084		 656.121
657.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40+1
40+1		 41
41		 262,22429
280,73844		 656.758
620.000
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 3+0
6+0		 3
6		 261,13568
272,83612		 668.127
690.000
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 55+2
55+2		 57
57		 261,06441
279,75252		 668.908
629.000
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2
65+2		 67
67		 260,95174
279,44212		 670.095
631.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2
65+2		 67
67		 260,86079
280,25784		 671.074
624.000
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 8+0
7+0		 8
7		 259,96273
278,17723		 680.459
642.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2
70+2		 72
72		 259,56653
279,67181		 684.671
629.000
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 259,54870
276,13054		 684.855
660.000
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 9+0
7+0		 9
7		 258,88318
273,70616		 691.975
682.000
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 4+0
3+0		 4
3		 258,79456
268,00669		 692.906
735.000
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu)		 TYT 6+0
9+0		 6
9		 258,53154
273,67105		 695.741
682.000
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 55+2
55+2		 57
57		 258,40893
278,61612		 697.088
638.000
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2
50+2		 52
52		 258,07064
277,60282		 700.848
647.000
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 257,90470
277,68707		 702.652
646.000
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 30+1
25+1		 31
26		 257,86405
283,71208		 703.138
596.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim-Ücretli)		 TYT 1000+25
1100+28		 1025
1128		 257,23487
260,17623		 710.125
815.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2
65+2		 67
67		 257,17408
276,42831		 710.812
657.000
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 6+0
6+0		 6
6+		 257,09611
269,94614		 711.658
717.000
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2
70+2		 72
72		 256,86019
276,99084		 714.264
652.000
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 256,72889
276,04933		 715.752
661.000
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 256,09039
271,78682		 722.859
699.000
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 12+0
11+0		 12
11		 255,92255
281,50713		 724.799
614.000
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 5+0
6+0		 5
6		 255,75621
268,66242		 726.713
729.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 30+1
 31
 255,55689
 729.068
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2
70+2		 72
72		 255,53733
275,08895		 729.299
669.000
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 255,18815
272,21596		 733.276
695.000
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 5+0
6+0		 5
6		 255,13969
279,60828		 733.874
630.000
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 254,67985
264,81959		 739.116
767.000
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 9+0
8+0		 9
8		 254,46456
271,88707		 741.517
699.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 254,09703
272,62775		 745.796
692.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 8+0
7+0		 8
7		 253,94963
278,13814		 747.528
642.000
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 10+0
10+0		 10
10		 253,92658
270,16152		 747.782
715.000
TARSUS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Mersin) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2
 52
 253,90184
 748.061
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu)		 TYT 3+0
3+0		 3
3		 253,74569
256,82858		 749.790
851.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 8+0
7+0		 8
7		 253,63060
269,30286		 751.070
723.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Erzurum) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 75+2
70+2		 77
72		 253,45852
271,03032		 753.078
707.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu)		 TYT 3+0
3+0		 3
3		 253,32987
268,11957		 754.575
734.000
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu)		 TYT 4+0
5+0		 4
5		 253,32446
263,46675		 754.646
780.000
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40+1
40+1		 41
41		 253,14122
272,36035		 756.783
694.000
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 5+0
6+0		 5
6		 252,89456
267,33785		 759.666
742.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40+1
40+1		 41
41		 252,34649
268,31986		 766.082
732.000
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 251,68750
270,70416		 773.925
710.000
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 3+0
 3
 251,54325
 775.568
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 251,46646
269,66108		 776.546
719.000
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Dörtyol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Hatay) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2
40+1		 52
41		 251,37881
262,42742		 777.602
791.000
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 55+2
55+2		 57
57		 251,35624
266,74849		 777.870
748.000
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2
65+2		 67
67		 251,34163
271,63355		 778.051
701.000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İslahiye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 250,94045
265,96985		 782.693
755.000
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 250,88293
271,75235		 783.374
700.000
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 250,85945
270,03434		 783.633
716.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Samsun) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 250,54119
271,76532		 787.383
700.000
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 250,38150
268,76860		 789.269
728.000
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 250,17848
271,03873		 791.723
706.000
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu)		 TYT 4+0
4+0		 4
4		 249,90391
263,62748		 794.984
779.000
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 249,83457
267,58177		 795.806
739.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 249,79783
270,80652		 796.258
709.000
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80+2
80+2		 82
82		 249,76853
270,65219		 796.596
710.000
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 249,65135
268,01815		 797.928
735.000
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Tunceli Meslek Yüksekokulu
(Tunceli) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2
50+2		 52
52		 249,41387
261,28861		 800.718
803.000
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Mersin) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 12+0
11+0		 12
11		 249,34326
263,74401		 801.537
778.000
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 248,90644
269,42684		 806.558
722.000
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu)		 TYT 15+0
15+0		 15
15		 248,83573
258,34610		 807.359
834.000
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 248,72139
270,11003		 808.750
715.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40+1
40+1		 41
41		 248,49109
266,29612		 811.597
752.000
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 248,24253
264,23932		 814.574
773.000
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu)		 TYT 6+0
5+0		 6
5		 248,11201
272,46475		 816.170
693.000
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 3+0
3+0		 3
3		 247,90926
273,64109		 818.618
682.000
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(Nevşehir) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 247,07467
274,76180		 828.610
672.000
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2
50+2		 52
52		 246,80633
265,86580		 831.782
757.000
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 246,79411
277,91512		 831.925
644.000
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2
65+2		 67
67		 246,56207
262,04513		 834.662
795.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 246,20866
267,76645		 838.911
738.000
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2
70+2		 72
72		 246,19005
266,57369		 839.143
749.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Siverek Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40+1
40+1		 41
41		 246,16315
264,21761		 839.424
773.000
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 150+4
150+4		 154
154		 246,14102
246,32479		 839.707
970.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 246,05776
266,82149		 840.722
747.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Anakra) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli)		 TYT 1+0
1+0		 1
1		 246,05668
275,75787		 840.736
663.000
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2
40+1		 52
41		 245,36583
262,83760		 848.962
787.000
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 245,27674
265,90672		 849.985
756.000
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 245,27557
264,15825		 850.001
773.000
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 244,84111
263,20663		 855.113
783.000
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 244,51821
264,18603		 858.894
773.000
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Edirne) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2
65+2		 67
67		 244,51172
266,10228		 858.975
754.000
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2
60+2		 72
62		 244,42725
263,79886		 859.981
777.000
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 244,38509
265,62930		 860.478
759.000
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
60+2		 52
62		 244,35163
264,57720		 860.859
769.000
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 244,27941
265,67605		 861.674
758.000
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2
70+2		 72
72		 244,08737
263,34123		 863.915
782.000
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 243,73942
263,47457		 868.000
780.000
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40+1
40+1		 41
41		 243,49479
261,06920		 870.887
805.000
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2
70+2		 72
72		 243,01005
261,99561		 876.605
795.000
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu
(Karaman) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80+2
80+2		 82
82		 241,55873
259,25787		 893.480
825.000
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2
65+2		 67
67		 240,77530
259,89426		 902.651
818.000
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
50+2		 62
52		 239,56409
260,49079		 916.802
811.000
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40+1
40+1		 41
41		 238,99228
252,73325		 923.371
896.000
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 238,93659
251,63599		 924.071
909.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Osmaneli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2
40+1		 52
41		 238,66574
258,34913		 927.120
834.000
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2
 52
 238,43828
 929.748
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2
65+2		 67
67		 237,84136
259,41495		 936.600
823.000
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu
(Çorum) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 237,20845
255,48304		 943.969
865.000
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 237,02996
256,41169		 946.140
855.000
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 236,85188
257,54710		 948.173
843.000
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2
 52
 236,74684
 949.490
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80+2
80+2		 82
82		 235,81998
256,76665		 960.495
851.000
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 235,66357
256,76911		 962.269
851.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Oltu Meslek Yüksekokulu
(Erzurum) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2
40+1		 52
41		 234,73567
245,88347		 973.148
975.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Taşköprü Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2
65+2		 67
67		 234,48371
256,09886		 976.100
858.000
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 234,40163
252,89202		 977.117
894.000
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 234,28900
254,37149		 978.518
878.000
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 233,97881
250,26147		 982.210
924.000
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kars) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2
65+2		 67
67		 233,94107
254,51899		 982.646
876.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tosya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 233,42900
252,14125		 988.908
903.000
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 233,14371
255,63618		 992.405
864.000
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 232,89262
254,92661		 995.506
871.000
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2
50+2		 52
52		 232,82106
249,10775		 996.387
937.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 232,77980
249,87916		 996.823
929.000
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 232,39575
247,62678		 1.001.506
955.000
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2
70+2		 72
72		 231,37855
252,72547		 1.013.969
896.000
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu
(Tunceli) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2
40+1		 52
41		 231,34187
251,32874		 1.014.412
912.000
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Refahiye Bahar Yıldırım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2
 52
 230,97941
 1.018.821
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Narman Meslek Yüksekokulu
(Erzurum) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2
70+2		 72
72		 230,84408
248,83319		 1.020.549
941.000
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
50+2		 62
52		 230,59919
254,85522		 1.023.645
872.000
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 230,09794
248,49363		 1.030.006
945.000
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 229,92690
254,43400		 1.032.191
877.000
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 228,96958
248,09822		 1.044.190
949.000
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 228,82709
248,13937		 1.046.052
949.000
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 226,66160
245,95878		 1.074.116
974.000
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 226,27017
248,07602		 1.079.212
949.000
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 223,86858
243,43730		 1.111.251
1.004.000
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 40+1
 41
 223,02549
 1.122.646
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 222,63370
246,92245		 1.127.833
963.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Taşköprü Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 220,72538
242,38735		 1.153.723
1.016.000
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kars) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 220,51198
239,77340		 1.156.569
1.047.000
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
35+1		 52
36		 220,37720
236,54023		 1.158.405
1.086.000
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 220,28927
240,50615		 1.159.520
1.039.000
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 217,47713
239,78930		 1.197.069
1.047.000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tosya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 217,03429
238,87604		 1.202.889
1.058.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim)		 TYT 2300+58
2000+50		 2358
2050		 216,76987
213,17805		 1.206.424
1.392.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim)		 TYT 2800+70
2800+70		 2870
2870		 214,87205
208,78855		 1.232.161
1.453.000
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 150+4
140+4		 154
144		 213,32736
211,57043		 1.253.771
1.414.000
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 150+4
150+4		 154
154		 212,56826
209,55095		 1.264.222
1.442.000
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 170+5
160+4		 175
164		 209,53622
200,97998		 1.308.051
1.565.000
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3
 103
 202,74778
 1.411.001
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 12+0
16+0		 12
16		 201,78502
209,42320		 1.425.867
1.444.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 20+0
20+0		 20
20		 199,37635
217,76936		 1.462.901
1.330.000
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 19+0
19+0		 19
19		 198,94128
199,48952		 1.469.570
1.586.000
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0
55+0		 51
55		 197,50813
218,73783		 1.490.853
1.317.000
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli)		 TYT 1+0
1+0		 1
1		 191,87433
214,13088		 1.563.506
1.379.000
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 5+0
10+0		 5
4		 185,51434
 1.608.246
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 12+0
12+0		 2
3		 Dolmadı
 1.328.476
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 49+0
40+0		 27
40		 Dolmadı
192,06761		 1.594.215
1.680.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 18+0
20+0		 4
5		 Dolmadı
 1.542.281
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 17+0
15+0		 9
15		 Dolmadı
214,49385		 1.581.665
1.374.000
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Mersin) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0
64+0		 29
64		 Dolmadı
201,53733		 1.609.095
1.557.000
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 10+0
15+0		 2
8		 Dolmadı
 1.107.391
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 45+0
39+0		 22
39		 Dolmadı
192,67811		 1.610.113
1.674.000
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0
34+0		 7
21		 Dolmadı
 1.614.442
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 18+0
21+0		 6
8		 Dolmadı
 1.546.237
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 37+0
28+0		 29
28		 Dolmadı
223,66404		 1.626.251
1.251.000
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 33+0
28+0		 8
22		 Dolmadı
 1.607.875
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0
42+0		 39
42		 Dolmadı
202,61931		 1.601.703
1.541.000
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 28+0
25+0		 6
8		 Dolmadı
 1.603.440
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 20+0
37+0		 3
15		 Dolmadı
 1.507.617
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 25+0
31+0		 13
10		 Dolmadı
 1.624.699
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0
42+0		 31
33		 Dolmadı
 1.606.505
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 25+0
25+0		 4
5		 Dolmadı
 1.597.411
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 17+0
29+0		 3
3		 Dolmadı
 1.602.109
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 30+0
34+0		 7
15		 Dolmadı
 1.550.293
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0
42+0		 33
42		 Dolmadı
210,40838		 1.594.157
1.431.000
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 25+0
22+0		 11
22		 Dolmadı
192,04480		 1.615.156
1.680.000
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli)		 TYT 3+0
1+0		 0
—-		 Dolmadı
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 17+0
31+0		 4
5		 Dolmadı
 1.392.896
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 17+0
 1
 Dolmadı
 1.323.714
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0
32+0		 21
32		 Dolmadı
205,17227		 1.627.256
1.505.000
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 30+0
30+0		 12
15		 Dolmadı
 1.583.020
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 21+0
21+0		 5
7		 Dolmadı
 1.478.275
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 21+0
28+0		 2
11		 Dolmadı
 1.511.774
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%25 İndirimli)		 TYT 17+0
17+0		 13
17		 Dolmadı
217,62493		 1.475.599
1.332.000
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 26+0
19+0		 16
19		 Dolmadı
242,33241		 1.597.479
1.017.000
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(Nevşehir) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 38+0
38+0		 11
28		 Dolmadı
 1.626.960
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 21+0
20+0		 12
20		 Dolmadı
204,69152		 1.607.228
1.511.000
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 22+0
20+0		 4
16		 Dolmadı
 1.616.453
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 13+0
2+0		 0
—-		 Dolmadı
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 33+0
31+0		 19
20		 Dolmadı
 1.603.930
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Ücretli)		 TYT 1+0
1+0		 0
1		 Dolmadı
250,82551
918.000
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 14+0
14+0		 2
3		 Dolmadı
 1.611.094
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Samsun) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(KKTC Uyruklu)		 TYT 2+0
 0
 Dolmadı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0
65+0		 30
65		 Dolmadı
193,85406		 1.626.350
1.660.000
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 34+0
51+0		 5
20		 Dolmadı
 1.572.720
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 27+0
18+0		 11
18		 Dolmadı
194,18289		 1.618.807
1.656.000
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 7+0
12+0		 0
—-		 Dolmadı
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli)		 TYT 8+0
5+0		 0
3		 Dolmadı
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 37+0
36+0		 15
36		 Dolmadı
200,94980		 1.617.016
1.565.000
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Tıbbi Sekreterlik taban puanları: 2022 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
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