Tıbbi Sekreterlik taban puanları: 2022 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması, üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte inceleme konusu oldu. Kariyer planlaması yapan ve bu bölümü hedefleyen adaylar, Tıbbi Sekreterlik taban puanları hakkında araştırma yapıyor. İşte 2022 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları, başarı sıralaması ve okulların kontenjanları!
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK TABAN PUANLARI 2022
Tıbbi Sekreterlik 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|3+0
3+0
|3
3
|295,35371
311,14037
|386.976
406.000
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|3+0
5+0
|3
5
|285,28042
302,78870
|454.623
457.000
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|281,40402
298,79842
|483.815
483.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|275,69579
296,74877
|530.094
497.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|274,10014
292,23097
|543.809
529.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|273,34727
289,97923
|550.577
546.000
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|271,88230
286,67632
|563.567
572.000
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|2+0
2+0
|2
2
|271,00785
288,29112
|571.505
559.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|270,50403
288,81540
|576.063
555.000
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|3+0
3+0
|3
3
|270,12769
280,46840
|579.534
623.000
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|269,88839
288,92752
|581.782
554.000
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|269,62866
286,56403
|584.142
573.000
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|9+0
10+0
|9
10
|269,59656
286,26379
|584.447
575.000
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|4+0
5+0
|4
5
|268,42383
282,99499
|595.408
601.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|268,17685
288,50259
|597.742
558.000
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|267,85637
285,58660
|600.721
580.000
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Antalya) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|267,80474
285,94133
|601.205
578.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|4+0
4+0
|4
4
|267,44890
284,52759
|604.662
589.000
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|267,34846
291,28090
|605.696
536.000
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|266,75899
284,55917
|611.329
589.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|266,73898
284,92434
|611.503
586.000
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|4+0
3+0
|4
3
|265,58123
279,85635
|622.838
628.000
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|6+0
5+0
|6
5
|264,98406
291,49673
|628.774
535.000
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|4+0
4+0
|4
4
|264,90136
280,93192
|629.588
619.000
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Samsun) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|264,76446
285,71643
|630.947
579.000
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|5+0
4+0
|5
4
|264,73853
276,52506
|631.176
657.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|264,29669
284,61998
|635.558
588.000
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|263,99883
285,30229
|638.471
583.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|80+2
70+2
|82
72
|262,73856
282,97309
|651.312
602.000
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|262,66421
278,47385
|652.114
640.000
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|262,28555
276,50084
|656.121
657.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|262,22429
280,73844
|656.758
620.000
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|3+0
6+0
|3
6
|261,13568
272,83612
|668.127
690.000
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|261,06441
279,75252
|668.908
629.000
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|260,95174
279,44212
|670.095
631.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|260,86079
280,25784
|671.074
624.000
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|8+0
7+0
|8
7
|259,96273
278,17723
|680.459
642.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|259,56653
279,67181
|684.671
629.000
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|259,54870
276,13054
|684.855
660.000
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|9+0
7+0
|9
7
|258,88318
273,70616
|691.975
682.000
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|4+0
3+0
|4
3
|258,79456
268,00669
|692.906
735.000
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|6+0
9+0
|6
9
|258,53154
273,67105
|695.741
682.000
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|258,40893
278,61612
|697.088
638.000
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|258,07064
277,60282
|700.848
647.000
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|257,90470
277,68707
|702.652
646.000
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|30+1
25+1
|31
26
|257,86405
283,71208
|703.138
596.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim-Ücretli)
|TYT
|1000+25
1100+28
|1025
1128
|257,23487
260,17623
|710.125
815.000
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|257,17408
276,42831
|710.812
657.000
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6+
|257,09611
269,94614
|711.658
717.000
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|256,86019
276,99084
|714.264
652.000
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|256,72889
276,04933
|715.752
661.000
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|256,09039
271,78682
|722.859
699.000
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|12+0
11+0
|12
11
|255,92255
281,50713
|724.799
614.000
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|5+0
6+0
|5
6
|255,75621
268,66242
|726.713
729.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|30+1
—
|31
—
|255,55689
—
|729.068
—
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|255,53733
275,08895
|729.299
669.000
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|255,18815
272,21596
|733.276
695.000
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|5+0
6+0
|5
6
|255,13969
279,60828
|733.874
630.000
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|254,67985
264,81959
|739.116
767.000
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|254,46456
271,88707
|741.517
699.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|254,09703
272,62775
|745.796
692.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|8+0
7+0
|8
7
|253,94963
278,13814
|747.528
642.000
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|10+0
10+0
|10
10
|253,92658
270,16152
|747.782
715.000
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Mersin) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2
—
|52
—
|253,90184
—
|748.061
—
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|3+0
3+0
|3
3
|253,74569
256,82858
|749.790
851.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|8+0
7+0
|8
7
|253,63060
269,30286
|751.070
723.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Erzurum) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|75+2
70+2
|77
72
|253,45852
271,03032
|753.078
707.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|3+0
3+0
|3
3
|253,32987
268,11957
|754.575
734.000
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|4+0
5+0
|4
5
|253,32446
263,46675
|754.646
780.000
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|253,14122
272,36035
|756.783
694.000
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|5+0
6+0
|5
6
|252,89456
267,33785
|759.666
742.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|252,34649
268,31986
|766.082
732.000
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|251,68750
270,70416
|773.925
710.000
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|3+0
—
|3
—
|251,54325
—
|775.568
—
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|251,46646
269,66108
|776.546
719.000
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Dörtyol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Hatay) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|251,37881
262,42742
|777.602
791.000
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|251,35624
266,74849
|777.870
748.000
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|251,34163
271,63355
|778.051
701.000
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İslahiye Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|250,94045
265,96985
|782.693
755.000
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|250,88293
271,75235
|783.374
700.000
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|250,85945
270,03434
|783.633
716.000
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Samsun) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|250,54119
271,76532
|787.383
700.000
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|250,38150
268,76860
|789.269
728.000
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|250,17848
271,03873
|791.723
706.000
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|4+0
4+0
|4
4
|249,90391
263,62748
|794.984
779.000
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|249,83457
267,58177
|795.806
739.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|249,79783
270,80652
|796.258
709.000
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|249,76853
270,65219
|796.596
710.000
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|249,65135
268,01815
|797.928
735.000
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Tunceli Meslek Yüksekokulu
(Tunceli) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|249,41387
261,28861
|800.718
803.000
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Mersin) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|12+0
11+0
|12
11
|249,34326
263,74401
|801.537
778.000
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|248,90644
269,42684
|806.558
722.000
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|15+0
15+0
|15
15
|248,83573
258,34610
|807.359
834.000
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|248,72139
270,11003
|808.750
715.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|248,49109
266,29612
|811.597
752.000
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|248,24253
264,23932
|814.574
773.000
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|6+0
5+0
|6
5
|248,11201
272,46475
|816.170
693.000
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|3+0
3+0
|3
3
|247,90926
273,64109
|818.618
682.000
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(Nevşehir) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|247,07467
274,76180
|828.610
672.000
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|246,80633
265,86580
|831.782
757.000
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|246,79411
277,91512
|831.925
644.000
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|246,56207
262,04513
|834.662
795.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|246,20866
267,76645
|838.911
738.000
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|246,19005
266,57369
|839.143
749.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Siverek Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|246,16315
264,21761
|839.424
773.000
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|150+4
150+4
|154
154
|246,14102
246,32479
|839.707
970.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|246,05776
266,82149
|840.722
747.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Anakra) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli)
|TYT
|1+0
1+0
|1
1
|246,05668
275,75787
|840.736
663.000
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|245,36583
262,83760
|848.962
787.000
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|245,27674
265,90672
|849.985
756.000
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|245,27557
264,15825
|850.001
773.000
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|244,84111
263,20663
|855.113
783.000
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|244,51821
264,18603
|858.894
773.000
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Edirne) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|244,51172
266,10228
|858.975
754.000
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2
60+2
|72
62
|244,42725
263,79886
|859.981
777.000
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|244,38509
265,62930
|860.478
759.000
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
60+2
|52
62
|244,35163
264,57720
|860.859
769.000
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|244,27941
265,67605
|861.674
758.000
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|244,08737
263,34123
|863.915
782.000
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|243,73942
263,47457
|868.000
780.000
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|243,49479
261,06920
|870.887
805.000
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|243,01005
261,99561
|876.605
795.000
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu
(Karaman) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|241,55873
259,25787
|893.480
825.000
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|240,77530
259,89426
|902.651
818.000
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|239,56409
260,49079
|916.802
811.000
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|238,99228
252,73325
|923.371
896.000
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|238,93659
251,63599
|924.071
909.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Osmaneli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|238,66574
258,34913
|927.120
834.000
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2
—
|52
—
|238,43828
—
|929.748
—
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|237,84136
259,41495
|936.600
823.000
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu
(Çorum) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|237,20845
255,48304
|943.969
865.000
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|237,02996
256,41169
|946.140
855.000
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|236,85188
257,54710
|948.173
843.000
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2
—
|52
—
|236,74684
—
|949.490
—
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|235,81998
256,76665
|960.495
851.000
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|235,66357
256,76911
|962.269
851.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Oltu Meslek Yüksekokulu
(Erzurum) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|234,73567
245,88347
|973.148
975.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Taşköprü Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|234,48371
256,09886
|976.100
858.000
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|234,40163
252,89202
|977.117
894.000
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|234,28900
254,37149
|978.518
878.000
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|233,97881
250,26147
|982.210
924.000
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kars) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|233,94107
254,51899
|982.646
876.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tosya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|233,42900
252,14125
|988.908
903.000
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|233,14371
255,63618
|992.405
864.000
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|232,89262
254,92661
|995.506
871.000
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|232,82106
249,10775
|996.387
937.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|232,77980
249,87916
|996.823
929.000
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|232,39575
247,62678
|1.001.506
955.000
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|231,37855
252,72547
|1.013.969
896.000
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu
(Tunceli) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|231,34187
251,32874
|1.014.412
912.000
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Refahiye Bahar Yıldırım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2
—
|52
—
|230,97941
—
|1.018.821
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Narman Meslek Yüksekokulu
(Erzurum) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|230,84408
248,83319
|1.020.549
941.000
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|230,59919
254,85522
|1.023.645
872.000
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|230,09794
248,49363
|1.030.006
945.000
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|229,92690
254,43400
|1.032.191
877.000
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|228,96958
248,09822
|1.044.190
949.000
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|228,82709
248,13937
|1.046.052
949.000
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|226,66160
245,95878
|1.074.116
974.000
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|226,27017
248,07602
|1.079.212
949.000
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|223,86858
243,43730
|1.111.251
1.004.000
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|40+1
—
|41
—
|223,02549
—
|1.122.646
—
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|222,63370
246,92245
|1.127.833
963.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Taşköprü Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|220,72538
242,38735
|1.153.723
1.016.000
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kars) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|220,51198
239,77340
|1.156.569
1.047.000
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
35+1
|52
36
|220,37720
236,54023
|1.158.405
1.086.000
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|220,28927
240,50615
|1.159.520
1.039.000
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|217,47713
239,78930
|1.197.069
1.047.000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tosya Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|217,03429
238,87604
|1.202.889
1.058.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim)
|TYT
|2300+58
2000+50
|2358
2050
|216,76987
213,17805
|1.206.424
1.392.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Erzurum) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim)
|TYT
|2800+70
2800+70
|2870
2870
|214,87205
208,78855
|1.232.161
1.453.000
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|150+4
140+4
|154
144
|213,32736
211,57043
|1.253.771
1.414.000
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|150+4
150+4
|154
154
|212,56826
209,55095
|1.264.222
1.442.000
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|170+5
160+4
|175
164
|209,53622
200,97998
|1.308.051
1.565.000
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3
—
|103
—
|202,74778
—
|1.411.001
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|12+0
16+0
|12
16
|201,78502
209,42320
|1.425.867
1.444.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|20+0
20+0
|20
20
|199,37635
217,76936
|1.462.901
1.330.000
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|19+0
19+0
|19
19
|198,94128
199,48952
|1.469.570
1.586.000
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0
55+0
|51
55
|197,50813
218,73783
|1.490.853
1.317.000
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli)
|TYT
|1+0
1+0
|1
1
|191,87433
214,13088
|1.563.506
1.379.000
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|5+0
10+0
|5
4
|185,51434
—
|1.608.246
—
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|12+0
12+0
|2
3
|Dolmadı
—
|1.328.476
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|49+0
40+0
|27
40
|Dolmadı
192,06761
|1.594.215
1.680.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|18+0
20+0
|4
5
|Dolmadı
—
|1.542.281
—
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|17+0
15+0
|9
15
|Dolmadı
214,49385
|1.581.665
1.374.000
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Mersin) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0
64+0
|29
64
|Dolmadı
201,53733
|1.609.095
1.557.000
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|10+0
15+0
|2
8
|Dolmadı
—
|1.107.391
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|45+0
39+0
|22
39
|Dolmadı
192,67811
|1.610.113
1.674.000
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
34+0
|7
21
|Dolmadı
—
|1.614.442
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|18+0
21+0
|6
8
|Dolmadı
—
|1.546.237
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|37+0
28+0
|29
28
|Dolmadı
223,66404
|1.626.251
1.251.000
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|33+0
28+0
|8
22
|Dolmadı
—
|1.607.875
—
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0
42+0
|39
42
|Dolmadı
202,61931
|1.601.703
1.541.000
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|28+0
25+0
|6
8
|Dolmadı
—
|1.603.440
—
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|20+0
37+0
|3
15
|Dolmadı
—
|1.507.617
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|25+0
31+0
|13
10
|Dolmadı
—
|1.624.699
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0
42+0
|31
33
|Dolmadı
—
|1.606.505
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|25+0
25+0
|4
5
|Dolmadı
—
|1.597.411
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|17+0
29+0
|3
3
|Dolmadı
—
|1.602.109
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|30+0
34+0
|7
15
|Dolmadı
—
|1.550.293
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
42+0
|33
42
|Dolmadı
210,40838
|1.594.157
1.431.000
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|25+0
22+0
|11
22
|Dolmadı
192,04480
|1.615.156
1.680.000
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli)
|TYT
|3+0
1+0
|0
—-
|Dolmadı
—
|—
—
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|17+0
31+0
|4
5
|Dolmadı
—
|1.392.896
—
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|17+0
—
|1
—
|Dolmadı
—
|1.323.714
—
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
32+0
|21
32
|Dolmadı
205,17227
|1.627.256
1.505.000
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|30+0
30+0
|12
15
|Dolmadı
—
|1.583.020
—
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|21+0
21+0
|5
7
|Dolmadı
—
|1.478.275
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|21+0
28+0
|2
11
|Dolmadı
—
|1.511.774
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%25 İndirimli)
|TYT
|17+0
17+0
|13
17
|Dolmadı
217,62493
|1.475.599
1.332.000
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|26+0
19+0
|16
19
|Dolmadı
242,33241
|1.597.479
1.017.000
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(Nevşehir) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|38+0
38+0
|11
28
|Dolmadı
—
|1.626.960
—
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|21+0
20+0
|12
20
|Dolmadı
204,69152
|1.607.228
1.511.000
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|22+0
20+0
|4
16
|Dolmadı
—
|1.616.453
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|13+0
2+0
|0
—-
|Dolmadı
—
|—
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|33+0
31+0
|19
20
|Dolmadı
—
|1.603.930
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (Ücretli)
|TYT
|1+0
1+0
|0
1
|Dolmadı
250,82551
|—
918.000
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|14+0
14+0
|2
3
|Dolmadı
—
|1.611.094
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Samsun) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|2+0
—
|0
—
|Dolmadı
—
|—
—
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0
65+0
|30
65
|Dolmadı
193,85406
|1.626.350
1.660.000
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
51+0
|5
20
|Dolmadı
—
|1.572.720
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)
|TYT
|27+0
18+0
|11
18
|Dolmadı
194,18289
|1.618.807
1.656.000
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|7+0
12+0
|0
—-
|Dolmadı
—
|—
—
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli)
|TYT
|8+0
5+0
|0
3
|Dolmadı
—
|—
—
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)
|TYT
|37+0
36+0
|15
36
|Dolmadı
200,94980
|1.617.016
1.565.000