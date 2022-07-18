Tıbbi Sekreterlik taban puanları: 2022 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması, üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte inceleme konusu oldu. Kariyer planlaması yapan ve bu bölümü hedefleyen adaylar, Tıbbi Sekreterlik taban puanları hakkında araştırma yapıyor. İşte 2022 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları, başarı sıralaması ve okulların kontenjanları!