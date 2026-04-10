Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan Şanlıurfa’da

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından karşılanan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile gerçekleştirilen görüşmede, kentte yürütülen çalışmalar ile Şanlıurfa'nın ihtiyaçları ele alındı. Ziyarette, Şanlıurfa'nın ekonomik ve ticari yapısına ilişkin mevcut durum değerlendirilirken, kamu yatırımları ve geliştirilmesi planlanan projeler üzerine istişarelerde bulunuldu. Vali ziyaretinde, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Av. İbrahim Eyyüpoğlu, ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat eşlik etti. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Gürcan Valiliğimizi ziyaret etti. İlimizdeki çalışmaları değerlendirdiğimiz Bakan Yardımcımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum"

