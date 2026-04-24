Ticaret Bakanı Bolat, “Gürbulak Sınır Kapısı sadece İran'a değil, Çin'e kadar, Büyük Okyanus'a kadar bu kapı uzanacak"

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bolat, Valilik önünde Vali Önder Bozkurt ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bolat, kentin ticari ve ekonomik gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında Vali Bozkurt'tan bilgi aldı. Bolat, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı, partililerle bir araya geldi.

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası'na (ATSO) geçen ve burada ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Alpaslan tarafından karşılanan Bolat, Vali Bozkurt, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Milletvekili Kilerci ve beraberindekilerle ve "Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu"nun açılışını yaptı.

Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, dünyanın en önemli ulaştırma koridorlarının başında gelen orta koridorun Ağrı'dan geçtiğini söyledi. İsrail-ABD ve İran arasında yaşanan savaşın 2 aya yaklaştığını belirten Bolat, şöyle konuştu: "Bu Körfez Savaşı gösterdi ki doğu ile batı arasındaki ticaret artık büyük ölçüde orta koridordan geçecek. Tabi ki denizden Ümit Burnu ve Kızıldeniz var ama orta koridor daha da güçlenecek ve bu konuda da yıllardır, 10 yıllardır Türkiye'nin en önemli doğuya ve Asya'ya, İran'a açılan kapımız olan Gürbulak, Doğubayazıt, Ağrı, bundan çok istifade edecek. Ülkemiz, Anadolu'muz genel anlamda çok istifade edecek. Zengezur Koridoru'nun da açılışına az bir süre kaldı. Onun da açılmasıyla beraber bu gelişme daha da hızlanacak."

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki hükümetin Gürbulak Sınır Kapısı'nın iki katına büyütülmesi ve modernleştirilmesi için bir yatırımı devreye soktuklarını anlattı. Türkiye'nin en modern gümrük kapısını hizmete açacaklarını ifade eden Bolat, şunları dile getirdi: "Sadece bir inşaat değil, içindeki cihazlar, ekipmanlar, otomasyonlu sistemler, sosyal tesisleriyle adeta bir yaşam merkezi konumunda gümrük kapımız. Birçok ülkelerin ticaret bakanları, gümrük bakanları geldiğinde de onları alıp gezdireceğimiz ve onların gözlemleyeceği bir kapı hüviyetinde. Kapılar niçin açılır? Ticareti kolaylaştırmak, hızlandırmak, güvenli hale getirmek ve toplum sağlığını korumak için açılır. Bu amaçla bu yatırım yapıldı."

Bolat, Gürbulak Sınır Kapısı'nın 180 dönümden 320 dönüme yükseltilerek yaklaşık iki katı büyütüldüğünü aktararak, "Ümit ederiz ki komşumuz İran'da da bu İsrail'in ABD'nin saldırısıyla başlayan savaş yakında bir barışla sona erer ve İran tarafı da ekonomisini daha çok geliştirme noktasında petrol ve doğal gaz gelirleri arttıkça onun da ticareti artacaktır. Böylece sadece İran'a değil, Orta Asya, Türk Cumhuriyetlerine, ön Asya ülkelerine, ta Çin'e kadar, Büyük Okyanus'a kadar bu kapı uzanacak." diye konuştu.

Kapının, Ağrı'nın üretim kapasitesinin ve yatırımlarının. artmasına da vesile olacağına değinen Bolat, hükümet olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 yıllık güçlü, istikrarlı yönetimi, liderliği altında Türkiye'nin her tarafına çok büyük yatırımlar yaptıklarını, ulaştırma yatırımlarına 300 milyar dolar, enerji yatırımlarına 200 milyar dolar ve haberleşme yatırımlarına 50 milyar dolar yatırım yapıldığını kaydetti.

Bolat, Ağrı'ya 85 milyar Türk Lirası kamu yatırımlarını yapıldığını bildirerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Ağrı yaklaşık 50 milyon dolar ihracatı olan bir şehrimiz ve yaklaşık 149 milyon dolar ithalatı var. Bu anlamda transit ticaret Ağrı için önemli. Geçen yıl esnafa 700 milyon liralık esnaf kredisi dağıttık. Bu yüzde 50 faiz sübvansiyonu olan geçen yıl yüzde 25 faiz oranıyla verilen önemli bir destekti. Bu yıl da bunu inşallah aşacağız. İnşallah pazartesiden itibaren Ağrılı esnaflarımız için 100 milyon lira da kredi finans desteğini bu defa yüzde 20 kredi maliyetiyle çok düşük bir maliyetle göndermiş olacağız. Sınır ticareti noktasında Türkiye'nin yıllık bazda 75 milyon dolarlık belirlediği bir sınır ticaret rakamı var. Bunun yarısını Ağrı'ya veriyoruz, 37,5 milyon dolarlık bir ticaret hacmi. Bunu ilgili bakanlıklarla, bakan arkadaşlarımızla da yine görüşeceğiz. Bu çerçevede tüccarların bundan istifade etmesini tavsiye ediyoruz."