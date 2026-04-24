Ticaret Bakanı Bolat, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılışına katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yaptırılan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış törenine Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Ağrı Valisi Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Bakan Bolat, Ağrı'da eğitim alanında önemli bir kapasite artışı sağlandığını ifade ederek, "İlimize son 23 yılda toplam 1 milyar 687 milyon liralık yatırım kazandırıldı. Bu süreçte 7 bin 47 derslik, 8 bin 745 öğretmen ve 1.029 okul ve kurumla eğitim altyapısı güçlendirildi. Okul öncesinde 5 yaş net okullaşma oranı yüzde 82,6'ya ulaştı." dedi.

Eğitimde erişim ve hizmet kapasitesinin yükseldiğini belirten Bolat, ilköğretimde derslik başına 18, ortaöğretimde 26 öğrenci düştüğünü; öğretmen başına düşen öğrenci sayısının ise ilkokulda 16, ortaöğretimde 19 olduğunu kaydetti. Mesleki eğitimin önemine dikkati çeken Bolat, meslek liselerinin yalnızca eğitim kurumu değil, aynı zamanda üretim ve sanayi ekosisteminin bir parçası haline geldiğini söyledi. Bu kapsamda meslek liselerinin döner sermaye gelirlerinin 2019'da 356 milyon liradan 2024'te 7,1 milyar liraya yükseldiğini belirten Bolat, Ağrı'daki meslek liselerinin de 2024 yılında 53 milyon 130 bin lira ciroya ulaştığını ifade etti.

Bolat, meslek liselerinde verilen uygulama ağırlıklı eğitimin öğrencileri iş hayatına hazırladığını vurgulayarak, sanayi ile kurulan iş birliklerinin nitelikli iş gücü yetiştirilmesinde kritik rol oynadığını dile getirdi. Konuşmaların ardından Bakan Bolat ve beraberindekiler okulun açılış kurdelesini kesti. Heyet, daha sonra sınıfları ve üretim alanlarını gezerek öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Bolat, öğrencilere kitap hediye etti.