Ticaret Bakanlığı personel alımında başvurular başladı! 988 personel alımı başvuru şartları neler, ne zaman bitiyor?

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı üzerinden işlemlerini yapmaya başlayan adaylar arasından muayene memuru, gümrük muhafaza memuru, mühendis, kaptan gibi branşlarda çalışacaklar aranıyor. Kamu İşe Alım Sistemi üzerinden işlemler tamamlanıyor. İşte, 2025 Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru şartları ve son tarih!
TİCARET BAKANLIĞI 988 PERSONEL ALIYOR!
Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 988 personel alımı müjdesini şöyle vermişti.
"Ticaret Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev almak üzere 988 yeni personel alımı gerçekleştiriyoruz!
- 865 sözleşmeli personel
- 123 kadrolu personel
Muayene memurundan gümrük muhafaza memuruna, mühendisten kaptana kadar birçok alanda yeni çalışma arkadaşlarımızı bekliyoruz!"
O ilanda başvuru ekranı açıldı.
TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI
Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuruları 24.03.2025-11.04.2025 tarihleri arasında Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve e- devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) üzerinden gerçekleştirilecek.
Adaylar, yalnızca bir pozisyon ya da kadro için başvuruda bulunabilecek.
TİCARET BAKANLIĞI 988 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
200'ü muayene memuru
550'si gümrük muhafaza memuru
30'arı mühendis ve büro personeli
20'si gemi adamı
35'i destek personeli-şoför olmak üzere toplam 865 sözleşmeli personel
50'si tüketici hakem heyeti raportörü
30'u ambar memuru,
13'ü kaptan,
20'si makinist,
6'sı satış memuru
4'ü veznedar olmak üzere 123 kadrolu personel bakanlık bünyesinde çalışmak üzere işe başlayacak.
TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
b) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı olmamak,
d) Yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olmak,
e) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Güvenlik Soruşturması veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,
f) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Ek-1 ve Ek-2 listede özel şartlar başlığı altında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.
Özel Şartlar için Kariyer Kapısı üzerinde bulunan iş ilanını takip edebilirsiniz.