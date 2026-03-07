Ticaret Bakanlığı’ndan tarihi eser kaçakçılarına ağır darbe: 7 bin 550 sikke ve figür ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonla tarihi eser kaçakçılığına büyük darbe vurdu. Çeşme Ulusoy Limanı'ndan İtalya'ya gönderilmek istenen bir araçta yapılan aramada toplam 7 bin 550 adet sikke ve figür türü tarihi eser ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre operasyon, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü risk analizi çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi. İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmek üzere Çeşme Ulusoy Limanı'na gelen bir araç, analizler sonucunda riskli olarak değerlendirildi ve detaylı kontrole sevk edildi.