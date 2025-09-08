Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri market denetimlerini artırdı

Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri gıda güvenliği, tüketicinin haksız ve fahiş fiyata karşı korunması ve ürün güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Sarıyer'de market denetimi gerçekleştirdi. Marketleri tek tek gezen ekipler, raflardaki ürün ve fiyat uyuşmazlıklarını denetledi. Ekipler, manav reyonunda ise ürünlerin hal fiyatıyla satış fiyatı arasındaki makul olmayan artışlarını denetledi ayrıca ürünlerin geliş tarihine dair kontroller yaptı.

'ÜRÜNLERİN KÜNYESİNDE BİRTAKIM EKSİKLİKLER GÖRDÜK'

Yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "Ticaret Bakanlığı olarak bugün Sarıyer'de bir işletmede denetimlerimizi devam ettiriyoruz. Geçen ay içerisinde okulların açılmasıyla ilgili yaklaşık 1 aya yakın, okul malzemeleri, kırtasiyeler üzerinde denetimler yaptık. Bugün okullar başladı çocuklarımıza hayırlı eğitimler diliyoruz. Bugünden itibaren de kaldığımız yerden gıda denetimlerine market denetimlerimize, restoran denetimlerine, toptan gıda halleri denetimlerine, toptan sebze meyve halleri denetimlerimize devam ediyoruz. Bugün burada arkadaşlarımızla yaptığımız denetimlerde neye bakıyoruz. Malum, fiyat etiketine, uygun olup olamadığına bakıyoruz. Yine haksız fiyat dediğimiz alışla satış arasında makul olmayan artış varsa onları inceleyip tutanağa bağlıyoruz. Sebze meyve reyonunda ise ürünün kimliği dediğimiz künyesindeki bildirimlerde birtakım eksiklikler gördük. Hal kayıt sistemine bildirimle buradaki ürünün üretim tarihi arasında farklılıklar vardı. Onları not ettik, onları tutanağa bağladık. Şimdi kendi hal kayıt sistemimizden onları inceleyeceğiz sonra idari işlemler için gereğini yapacağız" dedi.

'KIRTASİYE DENETİMLERİNDE 6 MİLYON 882 BİN LİRA İDARİ YAPTIRIM UYGULADIK'

Geçen ay yapılan kırtasiye denetimlerinin sonuçlarını da açıklayan Menteşe "Bunun dışında biz geçen ay içerisinde ve bu ayın ilk 2 haftasındaki yaptığımız denetimlerde kırtasiyelerde bin 500'e yakın iş yerini denetledik. Bu denetlemeler neticesinde de 216 bin 848 ürüne baktık. Burada 2 bin 174 yönetmeliğe aykırı durum tespit ettik. Bunun karşılığında da 6 milyon 882 bin lira idari yaptırım uyguladık. Yine Ocak ayından bugüne 13 bin 984 market denetimi gerçekleştirdik. Bunların neticesinde de 3 milyon 809 bin ürünü inceledik. Bu incelemelerimiz neticesinde 67 bin 623 aykırılık tespit edildi. Bunun karşılığında da 214 milyon 94 bin liralık idari yaptırım uyguladık." dedi.

'8 AYDA 18 BİN 360 İŞLETME DENETLEMİŞİZ'

Menteşe, restoran ve kafe denetimlerine de değinerek, "Ticaret Bakanlığı olarak restoranlarda ve kafelerde menü denetimlerini de yapıyoruz. Bu denetimlerde de 8 ay içerisinde 18 bin 360 işletme denetlemişiz.Bu işletmelerde 1 milyon 639 bin 544 menüyü yönetmeliğe uygun olup olmadığı açısından denetlemişiz. Bu denetimlerdeki aykırılıklar karşısında da 45 milyon 248 bin lira idari yaptırım uygulamışız. Ticaret Bakanlığı olarak halkımıza sunulan son tüketim ürünlerine yönelik ve toptan ürünlere yönelik denetimlerimizi aralıksız devam ettiriyoruz" diye konuştu.