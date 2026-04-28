Tik Tok’ta canlı yayın iddiasıyla katledilmişti: Meryem’in katiline verilen ceza onandı!

CEZASI ONANDI

Sanık Musa Sevim hakkında verilen karar onandı. İstinaf Mahkemesi Musa Sevim'e Diyarbakır 12'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin "Kadına karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Meryem Sevim'in ailesinin "hakaret" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan verilen 1 yıl 9 ay 15 günlük cezanın az olduğu yönündeki itirazı ise İstinaf Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme sanık avukatının "haksız tahrik" talebini de kabul etmedi. Musa Sevim'e "yardım" ettikleri iddiasıyla yargılanan 4 sanığa verilen beraat kararı da İstinaf Mahkemesi'nde onandı.

