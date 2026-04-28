Tik Tok’ta canlı yayın iddiasıyla katledilmişti: Meryem’in katiline verilen ceza onandı!

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, Musa Sevim 12 Kasım 2022'de TikTok'tan canlı yayın açtığı iddiasıyla eski sevgilisi Meryem Sevim'i 9 kurşunla öldürmüştü. Cinayetten sonra gözaltına alınarak tutuklanan Musa Sevim, 12'inci Ağır Ceza Mahkemesince "Kadına karşı kasten öldürme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "hakaret" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Ardından dosya Bölge İstinaf Mahkemesine gönderildi.
CEZASI ONANDI
Sanık Musa Sevim hakkında verilen karar onandı. İstinaf Mahkemesi Musa Sevim'e Diyarbakır 12'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin "Kadına karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Meryem Sevim'in ailesinin "hakaret" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan verilen 1 yıl 9 ay 15 günlük cezanın az olduğu yönündeki itirazı ise İstinaf Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme sanık avukatının "haksız tahrik" talebini de kabul etmedi. Musa Sevim'e "yardım" ettikleri iddiasıyla yargılanan 4 sanığa verilen beraat kararı da İstinaf Mahkemesi'nde onandı.