TikTok 13 yaş altı 25 milyon hesabı kapattı

TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar, bu yıl kullanıcıların ruhsal ve dijital sağlıklarını korumak amacıyla 18 yaş altına 60 dakika ekran kullanım süresi sınırı getirdiklerini anlattı.
- Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) Başkanı Ömer Faruk Sorgun ise "Bu özellik, ebeveynlerin kendi hesaplarını çocuklarınınkine bağlayarak, onların izlediği içerikleri filtrelemelerine, doğrudan mesajları yönetmelerine ve güvenli bir dijital alan yaratmalarına olanak tanıyor" dedi.
- Yeni uygulamanın TikTok tarafından 30 ilde eğitici etkinliklerde bulunacak otobüsle de anlatılacağı da öğrenildi.
- Türkiye'de 2025 Nisan-Haziran döneminde kuralları ihlal eden 4 milyon 431 bin 182 video yayından kaldırıldı. Ayrıca topluluk kurallarına aykırı şekilde 13 yaş altında olduğu tespit edilen 25 milyondan fazla hesap platformdan kaldırıldı. Özellikle 18 yaş altı kullanıcılar için günlük 60 dakika ekran süresi sınırı getirildi.