TikTok çöktü mü, videolar neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 8 Eylül 2025 TikTok erişim sorununda son durum

Dünyada milyonlarca aktif kullanıcıya sahip olan TikTok, 8 Eylül 2025 tarihinde teknik sorunlarla gündeme geldi. Kullanıcılar, videoların açılmadığını, yüklemelerin yarıda kaldığını ve uygulamanın sık sık donduğunu dile getiriyor. Erişim sıkıntısı yaşayanların bir kısmı hata kodlarıyla karşılaşırken, bazıları ise tamamen giriş yapamıyor. Peki, "TikTok çöktü mü, sorun ne zaman giderilecek?" İşte detaylar…