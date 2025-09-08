Haberler Yaşam Haberleri TikTok çöktü mü, videolar neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 8 Eylül 2025 TikTok erişim sorununda son durum
Giriş Tarihi: 8.9.2025 09:05

Kısa video platformu TikTok’ta erişim sorunu yaşandığına dair kullanıcı şikayetleri hızla çoğaldı. Hem içerik üreticileri hem de izleyiciler, uygulamaya girişte ve videoları izlerken sorunlarla karşılaştığını bildiriyor. “TikTok çöktü mü, neden çalışmıyor?” sorusu sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. İşte 8 Eylül 2025 TikTok erişim problemi hakkında öne çıkan bilgiler…

Dünyada milyonlarca aktif kullanıcıya sahip olan TikTok, 8 Eylül 2025 tarihinde teknik sorunlarla gündeme geldi. Kullanıcılar, videoların açılmadığını, yüklemelerin yarıda kaldığını ve uygulamanın sık sık donduğunu dile getiriyor. Erişim sıkıntısı yaşayanların bir kısmı hata kodlarıyla karşılaşırken, bazıları ise tamamen giriş yapamıyor. Peki, "TikTok çöktü mü, sorun ne zaman giderilecek?" İşte detaylar…

TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Sabah saatlerinden bu yana birçok kullanıcı, TikTok uygulamasına girmekte zorlandığını belirtiyor. Özellikle video akışının yüklenmemesi ve profil sayfalarının açılmaması dikkat çeken sorunlar arasında yer alıyor.

Twitter'da (X) "TikTok çöktü" etiketi kısa sürede trend listesine girdi. TikTok'la ilgili şikayetlerde ciddi bir artış gözlemlenmesinin ardından platformun yapımcılarına gözler dönmüş durumda.

TikTok yaşanan kesintiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Daha önceki dönemlerde benzer hatalar, genellikle altyapı bakımları veya yazılım güncellemeleri sırasında meydana geldi.

TİKTOK NE ZAMAN DÜZELECEK?

Uzmanlara göre bu tür durumlarda uygulamanın önbelleğini temizlemek, cihazı yeniden başlatmak veya güncelleme kontrolü yapmak faydalı olabilir. Ancak altyapı sorunları için tek çözüm sorunun giderilmesini beklemek.

