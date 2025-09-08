TikTok çöktü mü, videolar neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 8 Eylül 2025 TikTok erişim sorununda son durum

Dünyada milyonlarca aktif kullanıcıya sahip olan TikTok, 8 Eylül 2025 tarihinde teknik sorunlarla gündeme geldi. Kullanıcılar, videoların açılmadığını, yüklemelerin yarıda kaldığını ve uygulamanın sık sık donduğunu dile getiriyor. Erişim sıkıntısı yaşayanların bir kısmı hata kodlarıyla karşılaşırken, bazıları ise tamamen giriş yapamıyor. Peki, "TikTok çöktü mü, sorun ne zaman giderilecek?" İşte detaylar…
Sabah saatlerinden bu yana birçok kullanıcı, TikTok uygulamasına girmekte zorlandığını belirtiyor. Özellikle video akışının yüklenmemesi ve profil sayfalarının açılmaması dikkat çeken sorunlar arasında yer alıyor.
TikTok yaşanan kesintiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Daha önceki dönemlerde benzer hatalar, genellikle altyapı bakımları veya yazılım güncellemeleri sırasında meydana geldi.
Uzmanlara göre bu tür durumlarda uygulamanın önbelleğini temizlemek, cihazı yeniden başlatmak veya güncelleme kontrolü yapmak faydalı olabilir. Ancak altyapı sorunları için tek çözüm sorunun giderilmesini beklemek.