TikTok fenomeni Karagül’e ev hapsi, çocuklarına ikinci kez devlet koruması!

'Karagül' adıyla TikTok hesabından canlı yayın açan Merve Ceran, geçtiğimiz yıl çocuklarına şiddet uyguladığı, onları banyoya kilitlediği ve çocukları yaralıyken yayına devam ettiği görüntülerle gündeme gelmişti. Büyük tepki toplayan olaylar sonrası, Ceran'ın üç çocuğu devlet korumasına alınmış, Ceran ise tutuklanmıştı.

MUZ İSTEYEN ÇOCUĞUNA YAPTIKLARI PES DEDİRTTİ

Merve Ceran TikTok'tan canlı yayın yaptığı sırada içerisinde muz olan poşeti eline aldı. Bu sırada Ceran'ın oğlu annesinden muz almak istedi. Oğluna muz vermek istemeyen Merve Ceran'a kızı da vurarak tepki gösterdi. Merve Ceran'ın oğlunu kolundan tutarak kamera açısının dışına çıkarmasının ardından vurma seslerinin gelmesi yayını izleyenler tarafından polise ihbar edildi. Ceran'ın çocuğunun ağlayarak istediği muzu vermemesi sosyal medyada da büyük tepki çekti.

KARAGÜL'E EV HAPSİ, ÇOCUKLARINA DEVLET KORUMASI

Çocukların muz için ağladıkları ve Merve Ceran'ın oğlunu odaya kapattığı görüntüler polis incelemesine alındı. şikayetler üzerine harekete geçen polis, Görüntüleri de soruşturma dosyasına ekledi. Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri Merve Ceran'ın evine gelerek çocuklarını devlet korumasına aldı. Merve Ceran'dan alınan çocuklar yurda yerleştirildi. Gözaltına alınan Merve Ceran ise çıkarıldığı mahkemece ev hapsine mahkum edildi.

EVE DÖNER DÖNMEZ YİNE YAYIN AÇTIM

ahkemenin hakkında verdiği ev hapsi kararının ardından evine dönene Merve Ceran'ın ilk işi yine Tik Tok'ta canlı yayın açmak oldu. kendi yanınıda açıklamalarda blunana Merve Ceran, kendisini şikayet edenlere beddualar ederek, çocuklarının okul çantalarına sarılarak gözyaşı döktü.

1 YIL ÖNCE DE AYNISINI YAPTI

Merve Ceran geçtiğimiz yıl Nisan ayında TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada kendisine sarılmak isteyen çocuklarını terslemiş, 7 yaşındaki kızını dövmesi ise tepkileri de beraberinde getirmişti. Yaptığı bir canlı yayında ise kafasını fırının kenarına çarparak yaralanan çocuğunu kucağına alarak yayınına devam eden Merve Ceran'a tepkiler çığ gibi büyümüştü. Yaşananların ardından Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Merve Ceran'ın 3 çocuğunu devlet korumasına alırken Merve Ceran ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve sosyal medya yasağı getirilen Merve Ceran, tahliye olduktan sonra yine soluğu sosyal medya canlı yayınında almıştı.