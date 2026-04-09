TikTok fenomenine suikast girişimi: Tetikçiyi böyle yakaladı! Aldığı ücreti duyunca şoke oldu...

"Karabey" adıyla TikTok'ta paylaşımlar yapan fenomen, iddiaya göre kendisini vurmak için gelen şahsı fark ederek müdahale etti. Şüpheliyi etkisiz hale getiren Karabey, ardından sosyal medya hesabından canlı yayın açarak yaşananları takipçileriyle paylaştı. Canlı yayında tetikçiye kendisini öldürmesi için ne kadar ücret teklif edildiğini soran Karabey, "60 bin lira" yanıtını aldı.

Bu duruma tepki gösteren fenomen, "Bir telefon parasına insan mı öldürülür?" diyerek yaşadığı şoku dile getirdi. Olayın ardından Karabey, şüpheliyi silahıyla birlikte polis merkezine götürerek teslim edip şikayetçi oldu. Tetikçi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.