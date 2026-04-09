Haberler Yaşam Haberleri TikTok fenomenine suikast girişimi: Tetikçiyi böyle yakaladı! Aldığı ücreti duyunca şoke oldu...
Giriş Tarihi: 9.04.2026 16:19

TikTok fenomenine suikast girişimi: Tetikçiyi böyle yakaladı! Aldığı ücreti duyunca şoke oldu...

Antalya’da TikTok fenomeni Fırat Karabey, kendisini öldürmesi için 60 bin lira karşılığında tutulduğunu söyleyen tetikçiyi etkisiz hale getirip silahıyla birlikte polise teslim etti. Karabey, “Bir telefon parasına adamı öldürülür” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
TikTok fenomenine suikast girişimi: Tetikçiyi böyle yakaladı! Aldığı ücreti duyunca şoke oldu...
"Karabey" adıyla TikTok'ta paylaşımlar yapan fenomen, iddiaya göre kendisini vurmak için gelen şahsı fark ederek müdahale etti. Şüpheliyi etkisiz hale getiren Karabey, ardından sosyal medya hesabından canlı yayın açarak yaşananları takipçileriyle paylaştı. Canlı yayında tetikçiye kendisini öldürmesi için ne kadar ücret teklif edildiğini soran Karabey, "60 bin lira" yanıtını aldı.

TEPKİ GÖSTERDİ

Bu duruma tepki gösteren fenomen, "Bir telefon parasına insan mı öldürülür?" diyerek yaşadığı şoku dile getirdi. Olayın ardından Karabey, şüpheliyi silahıyla birlikte polis merkezine götürerek teslim edip şikayetçi oldu. Tetikçi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TikTok fenomenine suikast girişimi: Tetikçiyi böyle yakaladı! Aldığı ücreti duyunca şoke oldu...
