Tiktok Sahibi Kim? Tiktok’un Kurucusu Sahibi Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Başlangıçta Douyin olarak bilinen, 2016 yılında uluslarası pazara giren TikTok'un kullanıcı sayısı her geçen gün hızla artmakta. Uygulamaya gelen güncellemelerle kullanıcılarının ilgisini üzerinde tutan TikTok, en çok kullanıcı sayısına sahip altıncı uygulamadır. Bu kadar kullanıcı sayısına sahip olan bu uygulamayı düşününce kullanıcıların akıllarına gelen sorular ise TikTok kurucusu sahibi kimdir ve serveti ne kadar soruları olmaktadır.

TikTok'un Sahibi Kim?

TikTok, Çin merkezli teknoloji şirketi ByteDance tarafından geliştirilen bir üründür. ByteDance, Zhang Yiming tarafından 2012 yılında kurulan bir şirkettir ve Zhang Yiming, TikTok'u başlatan ve geliştiren isimdir. Ancak, şirketin dünya çapında popülerliği "Douyin" adıyla bilinen başka bir uygulamanın uluslararası versiyonu olan TikTok sayesinde kazanılmıştır. Douyin, önce Çin pazarına sürüldü ve sonrasında TikTok adıyla uluslararası düzeyde sunuldu. ByteDance şirketinin TikTok uygulaması sayesinde şirketin değerinin 300 milyar doları geçtiği bilinmekte.

TikTok'un Kurucusu, Sahibi Kimdir?

TikTok, ana merkezi Çin'in başkenti Pekin'de olan ByteDance şirketine aittir. Bu şirketin kurucusu ve eski CEO'su ise Zhang Yiming'tir. Nisan 1983 yılında doğan 40 yaşındaki Zhan Yiming, yazılım mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Daha önce Microsoft gibi şirketlerde de çalışan Yiming, daha sonra kendi şirketini kurmuştur. TikTok hariç farklı ByteDance ürünlerinden de gelir elde etmektedir.

TikTok'un Sahibi Serveti Ne Kadar?

ByteDance'in sahibi ve eski CEO'su olan Zhang Yiming, TikTok'un başarısı sayesinde önemli bir servet elde etmişti fakat net serveti hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Genellikle kişisel servetler açıkça belirtilmemekte ve kamuoyu bilgisine sunulmamaktadır. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre tahmin edilen kişisel serveti 55 Milyar Dolardır.