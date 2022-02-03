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Giriş Tarihi: 3.2.2022

Tiktok tutkusu velayeti kaybettirdi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Tiktok tutkusu velayeti kaybettirdi
İzmir'de temizlik firması sahibi iş insanı Ferit K. (43) ile ev hanımı eşi B.K. (41) 15 yıllık evliliklerinin sonunda boşanmaya karar verdi. Çiftin 8 ve 13 yaşlarındaki kızları anneleri B.K. ile yaşamaya başladı. Ferit K. ise ayrı eve taşındı. Eşi B.K.'nın Tiktok isimli sosyal medya platformunda uzun vakit geçirmesi, sabaha kadar video çekmesi ve kızları ile ilgilenmemesi nedeniyle Ferit K., İzmir 19. Aile Mahkemesi'nde devam eden boşanma davasında çocukların velayetini istedi. Mahkeme tarafından atanan pedagogun verdiği raporda baba haklı bulundu. Mahkeme de iki çocuğun velayetini Ferit K.'ya verdi.



Ferit K., "Eşim video çekerken hem çocuklarımla ilgilenmiyor hem de küçük kızımı Tiktok'a alıştırdı. Büyük kızım öğlene kadar kahvaltı yapamıyor. Ben gidip doyuruyorum. Uyarmama rağmen Tiktok'tan vazgeçmedi. Ahlaki sınırları zorlayan videolar var" dedi. Ferit K.'nın avukatı Şenay Geçkil de "Annenin Tiktok'ta harcadığı zamanın, çocukların gelişimini olumsuz etkilediği tespiti yapıldı" diye konuştu.

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Tiktok tutkusu velayeti kaybettirdi
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