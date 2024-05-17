TikTok’ta müstehcen yayın sırasında gözaltına alındı

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde yaşayan ve TikTok'ta müstehcen yayınlar yapan S.G., 2018'de boşandığında mahkeme kızının velayetini babasına verdi. Zaman zaman kızını yanına alan S.G. (35), TikTok'ta yaptığı canlı yayınlara da çıkarmaya başladı. Son yayınında ise 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanmaya başladı. Sosyal medya kullanıcıları ise "Sus yeter artık. Sen nasıl annesin", "Bu cümleler bir anneye yakışmıyor", "Yazık çocuğa" yorumlarıyla anneye tepki gösterdi.S.G. ise bu tepkilere aldırmadan kızına müstehcen kelimeler sarf etmeyi sürdürdü. Bunun üzerine kullanıcılar, emniyete ihbar yağdırdı. Şikâyet üzerine harekete geçen Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, S.G.'nin evine gitti. Polisler kapıyı çalınca durumu fark eden S.G. canlı yayında bir anda gözyaşlarına boğuldu. Polislere "Hemen geliyorum. Ne olur bir dakika müsaade edin" diyen S.G. canlı yayın esnasında gözaltına alındı. S.G. hakkında "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan adli işlem başlatıldı.