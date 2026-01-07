Tiktok’taki paylaşım skandalına büyük tepki

Sosyal medya platformu Tiktok'ta genç bir kız tarafından paylaşın videoda, cami ve namazla müstehcen bir şekilde alay edildi. "Manitayı camide bile darlama işi" başlığıyla paylaşılan videoda uygunsuz kıyafetleriyle erkekler bölümüne giren genç kızın, namaz kılan erkek arkadaşının yanında uygunsuz hareketlerle dans ettiği görüldü. Genç kız çektiği videoyu küfür dolu bir şarkıyla paylaşırken, sosyal medya kullanıcıları ise tepki gösterdi.

Videonun Konya'da bulunan Aziziye Camii'nde çekildiği öğrenildi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede; görüntülerin Antalya'dan paylaşıldığını, motosikletle Konya'ya gezmeye gelen iki genç tarafından çekildiği saptandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, iki genç hakkında soruşturma başlattı.