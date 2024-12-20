Timsah, Kartal ve Anakonda Yılanı buldular

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beykoz İlçesi Görele Mahallesi'nde bulunan bir adrese yönelik operasyon yaptı.

Adreste yapılan aramalarda; bir Kaya Kartalı, bir Nil Timsahı, iki Cennet Papağanı, bir Anakonda Yılanı, bir Boa Yılanı Tahniti (İçi Doldurulmuş Hayvan Ölüsü), bir Taçlı Turna Tahniti, bir Ayı Postu, bir Afrika Mandası Trofesi, bir Dağ Keçisi Tahniti ve bir Nil Timsahı Tahniti ele geçirildi. Adresin Çerkez Cengiz isimli kişiye ait olduğu iddia edilirken, adreste bulunamayan söz konusu kişiyi yakalama çakışmalarının sürdüğü ifade edildi.