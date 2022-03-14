Timsah Nerede Yaşar? Timsahlar Nerede Yaşar Ve Özellikleri Nelerdir?

Timsahlar milyonlarca yıl, tropik alanlarda, tatlı su rezervuarlarında yaşamıştır. Uzun süreler boyunca yaşam alanları değişmediğinden hem adaptasyon açısından kolay uyum sağladılar hem de güçlü tehlikeli düşmanları kalmadı ve tabiatın efendisi haline geldiler. Yaşam alanları sulak ve bataklık alanları olduğundan bu alanlara su için gelen hayvanları yiyerek beslendi ve yaşamlarını sürdürdüler.

Timsah Nerede Yaşar?

Timsahlara en çok Amerika, Afrika, Madagaskar, Güney ve Doğu Asya, Orta Avustralya civarlarında rastlanır. Tuzlu sularda yaşayan türleri de bulunur ancak sıcak bölgelerde, bataklıklar ve su kenarlarında yaşayan bir hayvandır.

Timsahların Özellikleri Nelerdir?