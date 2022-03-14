Giriş Tarihi: 14.3.2022 17:16Son Güncelleme: 14.3.2022 17:16
Timsah Nerede Yaşar? Timsahlar Nerede Yaşar Ve Özellikleri Nelerdir?
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Vahşi doğa denilince akla gelen ilk hayvanlar arasında timsahlar bulunur. Timsahlar büyük gövdeleri ve güçlü çeneleriyle pek çok insana korku verir. Yaklaşık 220 milyon yıl önce dünyamızda yaşamaya başlayan timsahlar, yaşayabilmek için hem dinozorlardan hem de diğer antik hayvanlardan kurtulmuşlardır. Bu nedenle pek çok insanın ilgisini çeken timsahların nerede yaşadıkları, ne yedikleri ve özellikleri merak edilir.
Timsahlar milyonlarca yıl, tropik alanlarda, tatlı su rezervuarlarında yaşamıştır. Uzun süreler boyunca yaşam alanları değişmediğinden hem adaptasyon açısından kolay uyum sağladılar hem de güçlü tehlikeli düşmanları kalmadı ve tabiatın efendisi haline geldiler. Yaşam alanları sulak ve bataklık alanları olduğundan bu alanlara su için gelen hayvanları yiyerek beslendi ve yaşamlarını sürdürdüler.
Timsah Nerede Yaşar?
Timsahlara en çok Amerika, Afrika, Madagaskar, Güney ve Doğu Asya, Orta Avustralya civarlarında rastlanır. Tuzlu sularda yaşayan türleri de bulunur ancak sıcak bölgelerde, bataklıklar ve su kenarlarında yaşayan bir hayvandır.
Timsahların Özellikleri Nelerdir?
Latince isimleri Crocodilia'dır.
Hayvanlar aleminin, kordalılar şubesine, bu şubenin de sürüngenler sınıfa ait olan bir hayvandır.
Genellikle sıcak bölgelerde; bataklıklar ve su kenarlarında yaşayan bir hayvandır.
Vücutları kemiksi pullarla örtülüdür.
Crocodilia takımı, yaklaşık 220 milyon yıl önce Trias Döneminde ortaya çıkmıştır.
Uzaktan bakıldıklarında kertenkeleye benzerler. Ön ayaklarında 5'er adet, arka ayaklarında 4'er adet parmakları bulunur.
Güçlü dişleri ve çok güçlü çeneleri bulunur.
Timsahlar için yüzmek, yürümekten daha kolaydır.
Gün içerisinde dinlenirler ve genellikle geceleri avlanırlar.
Timsahlar renk körü canlılardır ve dillerini dışarı çıkartma gibi bir yetenekleri bulunmaz.
Genellikle balık, kuş ve su için gelen memelileri avlayarak beslenirler. İnsanlara saldıran timsahlar da bulunur.
Avlarına saldırmadan önce 2 metre yaklaşmayı beklerler. Daha sonra avlarını güçlü çeneleri ile suyun içerisine çeker ve boğarlar.
Yumurta ile çoğalırlar. Çiftleşmeden sonra dişi timsah kıyıda bir çukur kazar ve içerisinde 50 kadar yumurta bırakır. Daha sonra yumurtaların yakınlarında nöbet tutar. Bu nöbet 3 ay kadar sürebilir.
Amerika timsahların boyu 50 cm ile 3.8 metre arasında değişir. Ağırlıkları ise 2 tona kadar ulaşabilir.
Hint timsahları tatlı suda yaşar, uzunluğu 5 metreye kadar uzayabilir.
Timsahlar yok edilmezse uzun süre yaşarlar. Hayvanat bahçelerinde 80 yıl kadar yaşayabilen timsahlar bulunur.