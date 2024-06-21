Timur Cihantimur’un tutukluluğu sürecek

stanbul'da 1 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra ABD'ye kaçan ve Türkiye'nin iade talebi üzerine annesi Eylem Tok'la birlikte tutuklanan Timur Cihantimur'un (17) ikinci duruşması dün yapıldı.Boston John Joseph Moakley Adliyesi'ndeki duruşmada hakim Donald Cabell, 'kasıtsız adam öldürme ve yaralama' ile suçlanan Cihantimur'un iade süreci boyunca tutuklu kalmasına hükmetti. Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin tutulduğu çocuk ıslahevi şartlarının uygun olmadığını öne sürerek, önce evde gözetim altında tutulmasını, bu olmazsa daha uygun bir yere nakledilmesini talep etti. Savcı ise Cihantimur'un kaçma riski bulunduğunu belirterek ev gözetimine karşı çıkarken, ıslahevinin şartlarının da kendisi için uygun olduğunda ısrar etti. Yaklaşık bir saat süren duruşma sonunda hakim Cabell, her iki tarafın tezlerinde çok fazla bilgi paylaşıldığını, bunları değerlendirmek için zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. Cihantimur'la birlikte 14 Haziran'da tutuklanan Eylem Tok'un duruşması ise 27 Haziran'da gerçekleştirilecek.