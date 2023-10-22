Tınaztepe Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir? Tınaztepe Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Tınaztepe Mağarası, görsel özellikleri ile dikkat çeken yapılardan biridir. Dünya üzerinde bulunan mağaralar içinde en uzunlarından biri olma özelliği taşıyan bu mağaranın popülaritesi her geçen gün artmaktadır. Yakın geçmişte keşfedilmiş olan bu mağaranın özellikleri merak edilmektedir. Tınaztepe Mağarası nerede, buraya nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar ve müzekart geçiyor mu gibi konuların araştırılması merakınızı giderecektir.

Tınaztepe Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir?

Tınaztepe Mağarası, Konya ilinin Seydişehir ilçesinde bulunan ve uzunluğu tam 22 km olan bir mağaradır. Bu özelliği ile dünyanın en uzun mağaralarından biri olan söz konusu mağara, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramaktadır.

Tınaztepe Mağarası 1970 yılında keşfedilmiştir. Mağara içerisinde yapılan araştırmalar ile mağaranın her geçen gün bir bölümü keşfedilmiş ve mağara günümüzdeki halini almıştır. Mağarayı keşfeden Fransız bir bilim insanıdır. Mağara çok güzel bir yapıya sahiptir. Mağaranın gezilebilen kısmı 1580 metredir.

Tınaztepe Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar?

Tınaztepe Mağarası, Akseki ile Ahırlı arasında bir bölgedir. Mağaraya gitmek için Konya-Manavgat yolunu takip etmeniz gerekir. Yol üzerindeki Dağ Tur Tesisleri yol ayrımından Tınaztepe Mağarası tabelasını takip etmelisiniz. Bu ayrımdan sonra 500 metre ilerlediğinizde mağaraya ulaşacaksınız.

Tınaztepe Mağarası'nı ziyaret etmek için belli bir ücret ödemeniz gerekir. Söz konusu ücret 2023 yılı için 40 TL olarak belirlenmiştir. Mağara girişinde müzekart geçerli değildir.