Tinerle sobayı yakarken yaralanmıştı! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

Olay, 13 Ocak'ta Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki bir makine fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Yiğit Can Okatan, sobayı tinerle yakmak istedi. Bu sırada tinerin parlaması sonucu Okatan'ın vücudunda yanıklar oluştu.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla ilk olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Okatan, daha sonra İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesine alınan Okatan, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti. Otopsisi yapıldıktan sonra yakınlarına teslim edilen Okatan'ın cenazesi, bugün Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Kızılyaka Köyü'nde toprağa verildi.