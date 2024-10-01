Tip 1 diyabetli hasta kök hücre nakliyle tamamen iyileşti

Kök hücre tedavisi, diyabeti tersine çevirdi. Euronews'te yer alan habere göre, Pekin Üniversitesi'nden hücre biyoloğu Deng Hongkui ve meslektaşları bir ilke imza attı. Tip 1 diyabet hastası 25 yaşındaki bir kadın, kendi vücudundan alınan ve gereksinimler doğrultusunda "yeniden programlanan" kök hücrelerin nakledilmesinin ardından 3 aydan kısa bir süre sonra kendi insülinini üretmeye başladı. Tedaviyi gören ve Tianjing'de yaşayan kadın, Nature'a yaptığı açıklamada, "Artık şeker yiyebiliyorum" dedi.