Tıp merkezinde acı ölüm: Şüpheli sarı serum

Ümraniye'de yaşayan 28 yaşındaki Gamze Yıldız, 29 Nisan'da grip şikâyetiyle özel bir tıp merkezine başvurdu. Burada Yıldız'a serum tedavisi uygulandı. İddiaya göre serumun ardından fenalaşan genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, uygulanan tedavi ile ölüm arasındaki illiyet bağının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor talep edilirken söz konusu tıp merkezinin faaliyetinin durdurulduğu öğrenildi.

'GELİRSENİZ SİZİ VURURUZ'

Gamze'nin ailesi yaptığı açıklamada, "Başka Gamzeler ölmesin" diyerek yetkililerin gereken cezayı alması için Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Baba Neytullah Yıldız, hastane tarafından tehdit edildiklerini öne sürerek, "Biz buraya birçok defa gelip bilgi almaya çalıştık. Ama silahlı kişiler 'Bir daha gelirseniz sizi vururuz' diyerek bizi tehdit ettiler. Bir de birçok insanın burada yaşadığı olaylar var ve birçok insan benzer şekilde ölmüş. Burası hâlâ kapanmadı, Adli Tıp raporu bekleniliyor ama buradaki insanlar aynen işine devam ediyor, bunun haricinde tutuklanan herhangi kimse de yok. Gamze seruma alerjisi olduğunu söylüyor buraya geldiği zaman. 'Benim ilaçlara karşı alerjim var' diyor. Bunu demiş olmasına rağmen 6 tane ilacı serumuna katıp veriyorlar. Sağlık Bakanı'na sesleniyoruz, bu olayla ilgilensinler. Bu tarz merdiven altı yerleri kapatsın, daha çok insanların canı yanmasın" dedi.

'SORUMLULAR GEREKLİ CEZAYI ALSIN'

Anne Suna Doğantekin ise kızını hayattan koparan suçluların gerekli cezayı alması için çağrıda bulunarak, "Kızımın toprağına sarılıyorum, kızımın toprağında karıncaları besliyorum. Benim kızımı aldılar benden, ben de onların ceza almasını istiyorum. Burada daha önceden de acayip şeyler olmuş. Dün de olmuştu, bir adam tesadüf geliyor, onun çocuğunun da dişi çekildikten sonra hayatını kaybediyor. Burası hâlâ nasıl açık anlamıyorum. Dün burada eylem yaptık, yine açık. Kızımı toprağa vereli 14 gün oldu ve hâlâ açık" dedi.