Tıp öğrencisi Yaren’i motosikleti hayattan koparmıştı: Kahreden son görüntüleri ortaya çıktı! ’Babam sağolsun’

'BABAM SAĞ OLSUN'

Diğer yandan Yaren'in kazadan 4 saat önce babası ile görüntülü görüştüğü ardından ders çalıştığı mekandan babası Mehmet Mercan'a fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı. Fotoğraf karesinde masada Yaren'in motosiklet kaskının da olduğu görüldü. Yaren'in, babasına fotoğraf gönderdiği mesajda 'Babam sağ olsun' ifadesi de yer aldı. Yaren Mercan'ın kaza öncesi son fotoğraflarını yine babasına gönderdiği öğrenildi.