Tıp öğrencisinin öldüğü kazada yeni gelişme! Otomobil sürücüsü tutuklandı

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yaren'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Talihsiz öğrenci hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü K.E. de ekipler tarafından gözaltına alındı.

Sürücü K.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.