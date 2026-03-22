Giriş Tarihi: 22.03.2026 13:23 Son Güncelleme: 22.03.2026 13:26

Tıp öğrencisinin öldüğü kazada yeni gelişme! Otomobil sürücüsü tutuklandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen ve tıp fakültesi öğrencisinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan otomobil sürücüsü K.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletiyle yolda ilerleyen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yaren Mercan'a (22) K.E. (42) yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobille çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yaren Mercan ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yaren'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Talihsiz öğrenci hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü K.E. de ekipler tarafından gözaltına alındı.

Sürücü K.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

