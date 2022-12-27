Tıp Terimleri Sözlüğü – En Çok Kullanılan Türkçe, İngilizce, Latince Tıbbi Terimler ve Anlamları

Her bilim dalının kendi alanında kullandığı açıklayıcı kelimelere o alanın terimi denir. Tıp dalı da dünya genelindeki en büyük bilim dallarından birisi olduğu için sahip olduğu terimler hayli fazladır. Bahsi geçen tıp terimleri ve anlamları hakkında bilgi sahibi olmak için tıp alanında çalışmaya gerek yok, en çok kullanılan tıbbi terimler nelerdir bilmek bilgi dağarcığını genişletmeye yardımcı olurken zaman zaman gündelik hayatta da kolaylık sağlar. Hal böyle olunca bizlerde siz değerli okurlarımız için bu yazımızda tıp terimleri sözlüğü ve latince tıp terimleri hakkında ayrıntılı bilgileri ele aldık.

Tıp Terimleri Nelerdir?

Sağlık alanında hekim ve çalışanların tanı, tedavi, teşhiş, ameliyat ve tetkikler için kullandıkları kelimelerin genel ismi 'tıbbi terimler'dir. Tıp terimlerin büyük çoğunluğu Latince ve Yunanca kelimelerden oluşur, ancak günümüzde kullanılan tıbbi terimlerin bir çoğu Latincedir. Bunun sebebi ise Batıda tıp bilimi gelişirken kullanılan dil Yunanca'ydı çünkü o dönem Roma Uygarlığı vardı, ancak sonradan Latince bütün Batıda kabul görmüş ve yayılmıştır, akabinde tıp dili Latince olarak gelişmiştir.

Tıbbi Terimler Ve Anlamları

Sağlık alanını yakından ilgilendiren tıp terimleri hekimler, hemşireler, sağlık teknikerleri ve tıp öğrencileri arasındaki tetkik, tanı ve tedavi iletişimi için oldukça önemlidir. Bahsi geçen tıbbi terimler hastanın anlık durumu, hastalığı, yapılması gereken tedavi ya da tetkikleri belirtten kelimelerdir. Ülkemizde tıp alanında kullanılan Türkçe Tıp Dili Kılavuzu büyük önem arz eden bir kaynaktır. Kılavuzdaki bazı terimler Latince, Osmanlıca, Eski Türkçe ve Yunanca'ya ait tıbbi terimlerin günümüz Türkçesine güncellenmiş haliyken, bazıları ise orijinal hali ile karşımıza çıkmaktadır. En sık kullanılan tıbbi terimler ve anlamları ise şöyledir;

Abdomen: Karın bölgesi.

Abse: İltihap dolu kese.

Adrenalin: Böbreküstü bezlerinden salgılanan, vücuda acil enerji sağalamakla görevli hormon.

Afoni: Kısmi ya da tam ses kaybı.

Amnezi: Kısmi ya da tam hafıza kaybı.

Analjezik: Ağrı kesici.

Anemi: Alyuvar sayısında düşüklük, halk arasında kansızlık olarak bilinir.

Antiviral: Virüslerde ve virüslerin zararlı etkilerini önleyici.

Apne: Solunumun geçici bir süre durması.

Apopleksi: İnme, felç.

Batın: Göğüs ve pelvis bölgesi arasında kalan bölge.

Biyopsi: Canlı bir dokudan incelenmesi için parça alınması.

Bone: Kemik

Defekasyon: Dışkının dışarı atılması.

Deformite: Şekilde bozukluk ve hasar.

Demans: Bunama.

Dermatit: Ciltte iltihap ya da hassasiyet oluşumu.

Efervesan: Suya atılan ilaç.

Ekokardiyografi: Kalp ve damar hastalıkları teşhisinde kullanılan ultrason türü.

Fatal: Ölümle sonuçlanan.

Fetus: Gebeliğin 12. haftasından doğuma kadar ki süreçteki anne karnındaki canlı.

Gastrit: Mide iltihabı.

Gastroenteroloji: Sindirim sistemi rahatsızlıkları alanı.

Hematom: Organ dokuları arasında kan birikmesi.

Hematolog: Kan hastalıkları uzmanı.

İmmün: Bağışık, bulaşıcı hastalığı tanıyan.