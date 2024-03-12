Tır, ESHOT otobüsünü biçti: 1 ölü, 3 yaralı

BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden kazayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Ayrancılar-Sarnıç Aktarma Merkezi hattında sefer yapan 705 hat numaralı ESHOT otobüsümüz, saat 07.15 sıralarında, Sarnıç Orman Yolu mevkiinde, karşı yönden şerit ihlali yaparak gelen TIR'a çarpmamak için sağa manevra yapmıştır. Buna rağmen TIR, otobüsün körük kısmından çarpmıştır.