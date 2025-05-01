Adana’da TIR hırsızını kırmızı jantlı motosiklet ele verdi

Olay, 6 Nisan'da Sarıçam ilçesindeki Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle Turgut Özal Caddesi'nde seyreden M.B. (36), C.B.'nin park haldeki TIR'ını görüp, yanına yaklaştı. Bir süre etrafı gözetleyen şüpheli, çalıların arasından aldığı taşla TIR'ın camını kırdı. Aracın torpido gözündeki cep telefonunu çalan şüpheli, motosikletine binerek bölgeden ayrıldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KIRMIZI JANT

TIR'ına bindiğinde hırsızlığı fark eden C.B.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin kimliğini ve motosikletin jantının kırmızı olduğunu belirledi. Yapılan çalışmada 22 Şubat'ta A.B.'nin park haldeki TIR'ından cüzdan ve cep telefonunun çalındığı, aynı motosikletin o hırsızlıkta da kullanıldığı saptandı.

SUÇU İTİRAF ETTİ

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, M.B.'yi evine yapılan baskında yakaladı.

Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunda, suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.