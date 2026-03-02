TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

aziantep - Kilis Karayolunun Kapcağız Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda sürücüsünün kimliği ve plakası bilinmeyen TIR, önünde seyreden kamyonete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaralılardan Adem Yıldızoğlu ve Celal Bozan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri morga kaldırıldı.