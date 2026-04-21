TIR, otomobile çaptı DSİ Müdürü öldü

Bitlis'te Mohammadı A. (33) yönetimindeki TIR kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen Bahattin Adiyan (50) yönetimindeki otomobile çarptı. Otomobilin sürücüsü Bahattin Adiyan (50) ile araçtaki DSİ Van Merkez Şube Müdürü Harun Yıldız (38) hayatını kaybetti. Kaza, Van-Tatvan kara yolu üzerinde Düzcealan köyü mevkiinde meydana geldi. İran uyruklu Mohammadı A.'nın kontrolünü kaybettiği TIR, karşı şeritten gelen Bahattin Adiyan yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobilin sürücüsü Bahattin Adiyan ve araçta bulunan DSİ Van Merkez Şube Müdürü Harun Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hafif yaralanan TIR sürücüsü Mohammadı A. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

