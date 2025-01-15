TIR şarampole uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, dün gece yarısı Malatya-Adıyaman karayolu Erkenek Tünel çıkışında yaşandı. Adıyaman istikametine seyreden bir TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın şiddetiyle tırda bulunan sürücü Abdullah Dağbaşı (45) ile Yusuf Donat olay yerinde hayatını kaybetti.

Halil Toprak (23) ise yaralandı. kişi hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kişi ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.