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Giriş Tarihi: 20.9.2023 14:48 Son Güncelleme: 20.9.2023 15:04

Tır şoförü kazada hayatını kaybetti

Gürcistan’da seyir halinde olan Türk Tır şoförü önündeki TIR’a çarptı. TIR’ın bir anda alev alması sonucu TIR’ın şoförü Naci Altıparmak (52), hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Tır şoförü kazada hayatını kaybetti

Gürcistan'ın Kutaisi şehrinde dün akşam saatlerinde Türk TIR şoförü Naci Altıparmak (52) idaresindeki TIR, aynı yöne seyir halinde olan başka bir TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Altıparmak'ın bulunduğu TIR bir anda alev aldı. İhbar üzerine Olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan TIR İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada ağır yaralanan Altıparmak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Altıparmak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altıparmak'ın cenazesi Adli tıp kurumunda yapılan incelemenin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Tır şoförü kazada hayatını kaybetti
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