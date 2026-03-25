TIR sürücüsü otomobilin önünü kesti, oğlu bıçakla kaputa çıktı

Olay, 23 Mart'ta Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halindeki TIR sürücüsü Mehmet Necmi Z., otomobil sürücüsü Fatih Ö. ile yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Bunun üzerine Mehmet Necmi Z., otomobilin önünü keserek durdu. Elinde bıçakla TIR'dan inen sürücünün oğlu Mehmetcan Z., otomobilin kaputuna çıkarak tehditler savurdu. TIR sürücüsü Mehmet Necmi Z. küfürler ederek, oğlunu da araca bindirip, olay yerinden uzaklaştı. O anlar otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

363 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Otomobil sürücüsü Fatih Ö. şikayeti üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli baba ile oğlunun kimliğini tespit etti. Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde saklandığı belirlenen şüpheliler, polisin baskınıyla gözaltına aldı. Mehmetcan Z.'nin kavga sırasında tuttuğu bıçak ise TIR'da ele geçirildi. Şüphelilere çeşitli maddelerden 363 bin lira ceza kesilirken, Mehmet Necmi Z.'nin ehliyetine 2 ay el konulup, aracı da 2 ay trafikten men edildi.

BABA OĞUL TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüphelilerden Mehmetcan Z., ifadesinde, "Trafikte tartıştıktan sonra el hareketi yapınca sinirlendim. Bir anlık öfkeyle TIR'dan indim. Elimde bıçak vardı ancak bıçaklamak gibi bir amacım yoktu" dedi. Babası Mehmet Necmi Z. ise kendilerinin bir suçu olmadığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmetcan Z. ile Mehmet Necmi Z., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.