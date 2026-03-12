Haberler Yaşam Haberleri TIR'a arkadan çarptı hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 12.03.2026 11:05

TIR'a arkadan çarptı hayatını kaybetti

Bursa’da sabaha karşı meydana gelen kazada önünde seyreden TIR'a arkadan çarpan 34 yaşındaki TIR sürücüsü Şahin İşgören, sıkıştığı araçta hayatını kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
TIR’a arkadan çarptı hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Kestel ilçesi Bursa-Bilecik karayolunda seyir halinde olan TIR sürücüsü 34 yaşındaki Şahin İşgören, sabaha karşı kullandığı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. O sırada önünde seyreden bir başka TIR'a arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle tırın dorsesi hurda yığınına dönerken sürücü İşgören araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Ambulans, kurtarma ekipleri ve Jandarma sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Şahin İşgören'e müdahale eden sağlık ekipleri talihsiz sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. İşgören'in cansız bedeni Kestel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kestel Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
TIR'a arkadan çarptı hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz