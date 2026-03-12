TIR’a arkadan çarptı hayatını kaybetti

Kestel ilçesi Bursa-Bilecik karayolunda seyir halinde olan TIR sürücüsü 34 yaşındaki Şahin İşgören, sabaha karşı kullandığı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. O sırada önünde seyreden bir başka TIR'a arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle tırın dorsesi hurda yığınına dönerken sürücü İşgören araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Ambulans, kurtarma ekipleri ve Jandarma sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Şahin İşgören'e müdahale eden sağlık ekipleri talihsiz sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. İşgören'in cansız bedeni Kestel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kestel Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.