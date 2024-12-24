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Giriş Tarihi: 24.12.2024 14:29 Son Güncelleme: 24.12.2024 14:36

TIR’a çarpan araç sürücü yaşamını yitirdi

Gaziantep’te seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
TIR’a çarpan araç sürücü yaşamını yitirdi

Oğuzeli ilçesinin Havalimanı Bulvarında meydana gelen kazada 23 yaşındaki Serdar Akdeniz'in kullandığı kamyonet, önünde seyir halinde olan Servet O. (35) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Feci kazanın ardından kamyonet sürücüsü araçta sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan kamyonet sürücüsü Serdar Akdeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Akdeniz'in cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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TIR’a çarpan araç sürücü yaşamını yitirdi
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