TIR’a çarpan araç sürücü yaşamını yitirdi

Oğuzeli ilçesinin Havalimanı Bulvarında meydana gelen kazada 23 yaşındaki Serdar Akdeniz'in kullandığı kamyonet, önünde seyir halinde olan Servet O. (35) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Feci kazanın ardından kamyonet sürücüsü araçta sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan kamyonet sürücüsü Serdar Akdeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Akdeniz'in cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.