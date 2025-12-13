TIR’a çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'da Menteşe Sanayi Kavşağı'nda bir motosiklet, önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Şevki Sinan Can ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı motosiklet sürücüsü Can'ı uzun süre kalp masajı yaparak çaba gösterdi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Şevki Sinan Can, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ancak, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı Şevki Sinan Can kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Ekipler, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere olayla ilgili soruşturma başlattı.